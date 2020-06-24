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В Украине начинаются продажи 14-дюймового ноутбука ASUS ExpertBook B9 с массой менее 1 кг и ценой от 47,3 тыс. грн

В Украине начинаются продажи 14-дюймового ноутбука ASUS ExpertBook B9 с массой менее 1 кг и ценой от 47,3 тыс. грн

В Украине начинаются продажи 14-дюймового ноутбука ASUS ExpertBook B9 с массой менее 1 кг и ценой от 47,3 тыс. грн


Компания ASUS сообщила о доступности в Украине ноутбука ExpertBook B9 (B9450). Как заявляет производитель, данная модель является самой лёгкой в сегменте ноутбуков для корпоративных пользователей. Толщина корпуса новинки составляет 14,9 мм, а масса – от 870 г. Корпус устройства изготовлен из магниевого сплава.

Благодаря безрамочной конструкции 14-дюймовый дисплей NanoEdge удалось поместить в корпус, соответствующий по размеру типичным 13-дюймовым моделям. Относительный размер экрана составляет 94%, а рамки дисплея всего 4 мм. Матовый IPS дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 точек) обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB и максимальную яркость 300 кд/м2.

В Украине начинаются продажи 14-дюймового ноутбука ASUS ExpertBook B9 с массой менее 1 кг и ценой от 47,3 тыс. грн

Конфигурация ASUS ExpertBook B9 (B9450) может включать один из процессоров Intel 10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и два твердотельных накопителя (M.2, PCIe 3.0 x4) ёмкостью до 2 ТБ. Ноутбук сертифицирован в рамках программы Project Athena от Intel, которая задает стандарты для современных мобильных устройств, в том числе по отзывчивости на действия пользователя, времени автономной работы, наличию комплекта интерфейсов. С подробными техническими характеристиками устройства можно ознакомиться в следующей таблице.

МодельASUS ExpertBook B9 (B9450)
ПроцессорIntel® Core i7-10510
Intel® Core i5-10210
Поддержка Intel vPro (опция)
Экран14ʺ Full HD (1920 x 1080), sRGB 100%, IPS, 300 кд/м2, матовый
Операционная системаWindows 10 Pro
Оперативна память8 или 16 ГБ (LPDDR3, 2133 МГц) на плате
SSD-накопительПоддержка двух SSD (M.2, NVMe, PCIe® 3.0 x4)
Беспроводные интерфейсыWi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth® 5.0
Порты2 x Thunderbolt 3 (USB-C),
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x HDMI
1 х micro HDMI для адаптера LAN
1 x аудиоразъем
ТачпадASUS NumberPad 2.0
КамераHD, инфракрасный датчик
ЗвукАудиосистема, сертифицированная Harman Kardon
Батарея33 Вт∙ч или 66 Вт∙ч
Размеры320x203x14,9 мм
Масса0,87 кг (с батареей 33 Вт∙ч)
0,995 кг (с батареей 66 Вт∙ч)

На выбор пользователей предлагаются две модификации батареи. Базовый аккумулятор ёмкостью 33 Вт∙ч обеспечивает до 12 часов автономной работы и позволяет минимизировать массу ноутбука до 870 г. Вместе с тем, время автономной работы ноутбука с аккумулятором ёмкостью 66 Вт∙ч достигает 24 часов без подзарядки, а масса хоть и увеличилась, всё равно не превысила 1 кг. Обе версии аккумулятора поддерживают ускоренную подзарядку: от 0% до 60% всего за 39 минут.

В Украине начинаются продажи 14-дюймового ноутбука ASUS ExpertBook B9 с массой менее 1 кг и ценой от 47,3 тыс. грн

Среди прочих особенностей устройства также отмечаются экранный шарнир ErgoLift, приподнимающий клавиатуру под оптимальным для рук пользователя углом, массив из четырёх микрофонов дальнего действия с технологией шумоподавления, а также световая полоска в передней части корпуса, которая сигнализирует о работе системы голосового управления (Microsoft Cortana или Amazon Alexa). Аудиосистема ноутбука разрабатывалась совместно со специалистами фирмы Harman Kardon.

В Украине начинаются продажи 14-дюймового ноутбука ASUS ExpertBook B9 с массой менее 1 кг и ценой от 47,3 тыс. грн

Несмотря на небольшую массу, ноутбук ASUS ExpertBook B9 (B9450) хорошо защищён от негативных внешних воздействий. Он протестирован на соответствие военному стандарту MIL-STD-810G и способен сохранять работоспособность при падениях, ударах, воздействии вибрацией, экстремальных температурах. Защита от физических воздействий дополнена системой информационной безопасности, включающей криптопроцессор TPM 2.0 и встроенную ИК-камеру для аутентификации по распознаванию лица. Основная веб-камера снабжена шторкой, предотвращающей случайное включение видеосвязи.

Ноутбук ASUS ExpertBook B9 (B9450) уже доступен в Украине по цене от 47299 грн.

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