В Украине начинаются продажи 14-дюймового ноутбука ASUS ExpertBook B9 с массой менее 1 кг и ценой от 47,3 тыс. грн

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Компания ASUS сообщила о доступности в Украине ноутбука ExpertBook B9 (B9450). Как заявляет производитель, данная модель является самой лёгкой в сегменте ноутбуков для корпоративных пользователей. Толщина корпуса новинки составляет 14,9 мм, а масса – от 870 г. Корпус устройства изготовлен из магниевого сплава.

Благодаря безрамочной конструкции 14-дюймовый дисплей NanoEdge удалось поместить в корпус, соответствующий по размеру типичным 13-дюймовым моделям. Относительный размер экрана составляет 94%, а рамки дисплея всего 4 мм. Матовый IPS дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 точек) обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB и максимальную яркость 300 кд/м2.

Конфигурация ASUS ExpertBook B9 (B9450) может включать один из процессоров Intel 10-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и два твердотельных накопителя (M.2, PCIe 3.0 x4) ёмкостью до 2 ТБ. Ноутбук сертифицирован в рамках программы Project Athena от Intel, которая задает стандарты для современных мобильных устройств, в том числе по отзывчивости на действия пользователя, времени автономной работы, наличию комплекта интерфейсов. С подробными техническими характеристиками устройства можно ознакомиться в следующей таблице.

Модель ASUS ExpertBook B9 (B9450) Процессор Intel® Core i7-10510

Intel® Core i5-10210

Поддержка Intel vPro (опция) Экран 14ʺ Full HD (1920 x 1080), sRGB 100%, IPS, 300 кд/м2, матовый Операционная система Windows 10 Pro Оперативна память 8 или 16 ГБ (LPDDR3, 2133 МГц) на плате SSD-накопитель Поддержка двух SSD (M.2, NVMe, PCIe® 3.0 x4) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth® 5.0 Порты 2 x Thunderbolt 3 (USB-C),

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x HDMI

1 х micro HDMI для адаптера LAN

1 x аудиоразъем Тачпад ASUS NumberPad 2.0 Камера HD, инфракрасный датчик Звук Аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon Батарея 33 Вт∙ч или 66 Вт∙ч Размеры 320x203x14,9 мм Масса 0,87 кг (с батареей 33 Вт∙ч)

0,995 кг (с батареей 66 Вт∙ч)

На выбор пользователей предлагаются две модификации батареи. Базовый аккумулятор ёмкостью 33 Вт∙ч обеспечивает до 12 часов автономной работы и позволяет минимизировать массу ноутбука до 870 г. Вместе с тем, время автономной работы ноутбука с аккумулятором ёмкостью 66 Вт∙ч достигает 24 часов без подзарядки, а масса хоть и увеличилась, всё равно не превысила 1 кг. Обе версии аккумулятора поддерживают ускоренную подзарядку: от 0% до 60% всего за 39 минут.

Среди прочих особенностей устройства также отмечаются экранный шарнир ErgoLift, приподнимающий клавиатуру под оптимальным для рук пользователя углом, массив из четырёх микрофонов дальнего действия с технологией шумоподавления, а также световая полоска в передней части корпуса, которая сигнализирует о работе системы голосового управления (Microsoft Cortana или Amazon Alexa). Аудиосистема ноутбука разрабатывалась совместно со специалистами фирмы Harman Kardon.

Несмотря на небольшую массу, ноутбук ASUS ExpertBook B9 (B9450) хорошо защищён от негативных внешних воздействий. Он протестирован на соответствие военному стандарту MIL-STD-810G и способен сохранять работоспособность при падениях, ударах, воздействии вибрацией, экстремальных температурах. Защита от физических воздействий дополнена системой информационной безопасности, включающей криптопроцессор TPM 2.0 и встроенную ИК-камеру для аутентификации по распознаванию лица. Основная веб-камера снабжена шторкой, предотвращающей случайное включение видеосвязи.

Ноутбук ASUS ExpertBook B9 (B9450) уже доступен в Украине по цене от 47299 грн.