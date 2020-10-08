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В Украине начинаются продажи моноблока ASUS M241 с процессорами AMD Ryzen по цене от 15,5 тыс. грн

В Украине начинаются продажи моноблока ASUS M241 с процессорами AMD Ryzen по цене от 15,5 тыс. грн

В Украине начинаются продажи моноблока ASUS M241 с процессорами AMD Ryzen по цене от 15,5 тыс. грн


Компания ASUS сообщила о доступности в Украине нового моноблочного компьютера ASUS M241, выполненного на базе платформы AMD. Новинка оснащена матовым дисплеем NanoEdge с широкими углами обзора (178 градусов) и тонкой рамкой (2 мм). Дисплей характеризуется диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920×1080 точек). В этой модели реализованы различные технологии ASUS, оптимизирующие параметры выводимой на экран картинки: ASUS Splendid для обычных приложений и Tru2Life Video для видеороликов.

В Украине начинаются продажи моноблока ASUS M241 с процессорами AMD Ryzen по цене от 15,5 тыс. грн

В аппаратную конфигурацию ASUS M241 входит процессор AMD Ryzen вплоть до модели Ryzen 7. Конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель M.2 PCIe ёмкостью до 512 ГБ и 2,5-дюймовый жёсткий диск ёмкостью до 1 ТБ. Устройство оснащено модулями беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, гигабитным сетевым портом Ethernet, портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, входом и выходом HDMI. В устройстве используются стереодинамики фазоинверторной конструкции мощностью по 3 Вт.

В Украине начинаются продажи моноблока ASUS M241 с процессорами AMD Ryzen по цене от 15,5 тыс. грн

Устройство может работать под управлением операционных систем Windows 10 Pro, Windows 10 Home или Endless OS (на базе Linux). Подробные технические характеристики моноблочного компьютера ASUS M241 представлены в следующей таблице.

Операционная системаWindows 10 Pro
Windows 10 Home
Endless OS
Дисплей

23,8-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой и широкими углами обзора формата Full HD (1920 x 1080), сверхтонкая рамка (2 мм) (технология NanoEdge).

Отдельные конфигурации оснащаются сенсорным дисплеем.

ПроцессорAMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen  Silver 3050U
ГрафикаAMD Radeon RX Vega 10 (R7-3700U)
AMD Radeon Vega 8 (R5-3500U)
AMD Radeon Vega 3 (R3-3250U)
AMD Radeon (3050U)
ПамятьДо 16 ГБ, DDR4 2400 МГц, 2x SO-DIMM
НакопителиЖесткий диск 2.5″ до 1 ТБ (SATA) + SSD до 512 ГБ (M.2 PCIe)
Wi-FiWi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.0
Сетевой порт10/100/1000 Мбит/с
Камера, микрофон1 Mп, 720p, два встроенных микрофона
Динамики2 стереодинамика фазоинверторной конструкции, 3 Вт
Интерфейсы4 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 2.0
1 x комбинированный аудиоразъ`м
1 x выход HDMI
1 x вход HDMI
1 x LAN
1 x замок Kensington
Габариты, масса54,06 x 40,91 x 4,79 см; 5,4 кг

Моноблочный компьютер ASUS M241 уже доступен в Украине по цене от 15499 грн (конфигурация с процессором AMD Ryzen 3 3250U, ОЗУ 8 ГБ и SSD ёмкостью 256 ГБ).

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