В Украине начинаются продажи моноблока ASUS M241 с процессорами AMD Ryzen по цене от 15,5 тыс. грн
Компания ASUS сообщила о доступности в Украине нового моноблочного компьютера ASUS M241, выполненного на базе платформы AMD. Новинка оснащена матовым дисплеем NanoEdge с широкими углами обзора (178 градусов) и тонкой рамкой (2 мм). Дисплей характеризуется диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920×1080 точек). В этой модели реализованы различные технологии ASUS, оптимизирующие параметры выводимой на экран картинки: ASUS Splendid для обычных приложений и Tru2Life Video для видеороликов.
В аппаратную конфигурацию ASUS M241 входит процессор AMD Ryzen вплоть до модели Ryzen 7. Конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель M.2 PCIe ёмкостью до 512 ГБ и 2,5-дюймовый жёсткий диск ёмкостью до 1 ТБ. Устройство оснащено модулями беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, гигабитным сетевым портом Ethernet, портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, входом и выходом HDMI. В устройстве используются стереодинамики фазоинверторной конструкции мощностью по 3 Вт.
Устройство может работать под управлением операционных систем Windows 10 Pro, Windows 10 Home или Endless OS (на базе Linux). Подробные технические характеристики моноблочного компьютера ASUS M241 представлены в следующей таблице.
|Операционная система
|Windows 10 Pro
Windows 10 Home
Endless OS
|Дисплей
23,8-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой и широкими углами обзора формата Full HD (1920 x 1080), сверхтонкая рамка (2 мм) (технология NanoEdge).
Отдельные конфигурации оснащаются сенсорным дисплеем.
|Процессор
|AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 3 3250U
AMD Ryzen Silver 3050U
|Графика
|AMD Radeon RX Vega 10 (R7-3700U)
AMD Radeon Vega 8 (R5-3500U)
AMD Radeon Vega 3 (R3-3250U)
AMD Radeon (3050U)
|Память
|До 16 ГБ, DDR4 2400 МГц, 2x SO-DIMM
|Накопители
|Жесткий диск 2.5″ до 1 ТБ (SATA) + SSD до 512 ГБ (M.2 PCIe)
|Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.0
|Сетевой порт
|10/100/1000 Мбит/с
|Камера, микрофон
|1 Mп, 720p, два встроенных микрофона
|Динамики
|2 стереодинамика фазоинверторной конструкции, 3 Вт
|Интерфейсы
|4 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 2.0
1 x комбинированный аудиоразъ`м
1 x выход HDMI
1 x вход HDMI
1 x LAN
1 x замок Kensington
|Габариты, масса
|54,06 x 40,91 x 4,79 см; 5,4 кг
Моноблочный компьютер ASUS M241 уже доступен в Украине по цене от 15499 грн (конфигурация с процессором AMD Ryzen 3 3250U, ОЗУ 8 ГБ и SSD ёмкостью 256 ГБ).