В Украине начинаются продажи моноблока ASUS M241 с процессорами AMD Ryzen по цене от 15,5 тыс. грн

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания ASUS сообщила о доступности в Украине нового моноблочного компьютера ASUS M241, выполненного на базе платформы AMD. Новинка оснащена матовым дисплеем NanoEdge с широкими углами обзора (178 градусов) и тонкой рамкой (2 мм). Дисплей характеризуется диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920×1080 точек). В этой модели реализованы различные технологии ASUS, оптимизирующие параметры выводимой на экран картинки: ASUS Splendid для обычных приложений и Tru2Life Video для видеороликов.

В аппаратную конфигурацию ASUS M241 входит процессор AMD Ryzen вплоть до модели Ryzen 7. Конфигурация может включать до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель M.2 PCIe ёмкостью до 512 ГБ и 2,5-дюймовый жёсткий диск ёмкостью до 1 ТБ. Устройство оснащено модулями беспроводной связи Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.0, гигабитным сетевым портом Ethernet, портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, входом и выходом HDMI. В устройстве используются стереодинамики фазоинверторной конструкции мощностью по 3 Вт.

Устройство может работать под управлением операционных систем Windows 10 Pro, Windows 10 Home или Endless OS (на базе Linux). Подробные технические характеристики моноблочного компьютера ASUS M241 представлены в следующей таблице.

Операционная система Windows 10 Pro

Windows 10 Home

Endless OS Дисплей 23,8-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой и широкими углами обзора формата Full HD (1920 x 1080), сверхтонкая рамка (2 мм) (технология NanoEdge). Отдельные конфигурации оснащаются сенсорным дисплеем. Процессор AMD Ryzen 7 3700U

AMD Ryzen 5 3500U

AMD Ryzen 3 3250U

AMD Ryzen Silver 3050U Графика AMD Radeon RX Vega 10 (R7-3700U)

AMD Radeon Vega 8 (R5-3500U)

AMD Radeon Vega 3 (R3-3250U)

AMD Radeon (3050U) Память До 16 ГБ, DDR4 2400 МГц, 2x SO-DIMM Накопители Жесткий диск 2.5″ до 1 ТБ (SATA) + SSD до 512 ГБ (M.2 PCIe) Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth 5.0 Сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с Камера, микрофон 1 Mп, 720p, два встроенных микрофона Динамики 2 стереодинамика фазоинверторной конструкции, 3 Вт Интерфейсы 4 x USB 3.2 Gen 1

1 x USB 2.0

1 x комбинированный аудиоразъ`м

1 x выход HDMI

1 x вход HDMI

1 x LAN

1 x замок Kensington Габариты, масса 54,06 x 40,91 x 4,79 см; 5,4 кг

Моноблочный компьютер ASUS M241 уже доступен в Украине по цене от 15499 грн (конфигурация с процессором AMD Ryzen 3 3250U, ОЗУ 8 ГБ и SSD ёмкостью 256 ГБ).