Электрокроссоверы Mercedes-Benz EQA и EQB поймали практически без камуфляжа во время зимних тестов [фотогалерея]





Шпионы сняли сразу два электрических кроссовера Mercedes-Benz в минимальном камуфляже во время зимних тестов. Модели EQA и EQB будут позиционироваться как более компактные и доступные модели по сравнению с уже вышедшим на рынок электрокроссовером Mercedes-Benz EQC.

Модели Mercedes-Benz EQA и EQB представляют собой электрические версии ДВС-кроссоверов GLA и GLB соответственно. При этом средняя модель линейки EQB была анонсирована одновременно со своим бензиновым собратом, а вот путь модели EQA был более извилист. Официально представленный еще в 2017 году концепт Mercedes EQA был типичным хэтчбеком, однако спустя три года рукводство Daimler AG решило резко изменить формат, превратив его в трендовый кроссовер.

Ожидается, что Mercedes-Benz EQA и EQB получат одинаковую электрическую платформу с двумя электродвигателями для полного привода с мощностью свыше 200 кВт / 268 л.с. и крутящим моментом свыше 500 Нм. Разгон до 100 км/ч ожидается на уровне менее 5 секунд, а запас хода — до 400 км / 250 миль в максимальной конфигурации.

Из-за более крупных габаритов и веса, а также худшей аэродинамики модель Mercedes-Benz EQB может получить более низкую динамику и запас хода по сравнению с EQA. Однако нельзя исключать ситуации при которой производитель скомпенсирует массогабаритные показатели более высокой мощностью и емкой батарей (а значит и более высокой ценой).

Точная дата выхода электрокроссоверов Mercedes-Benz EQA и EQB на рынок пока не называется, ориентировочно это произойдет не ранее 2021 года. Напомним, что стоимость серийного электрокроссовера Mercedes-Benz EQC с запасом хода 450 км стартует с отметки €71 тыс. ($67,9 тыс. в США), младшие EQA и EQB гарантированно будут более доступными.

Источник: Motor1