В Украине стартовали предзаказы Samsung Galaxy M51 с аккумулятором 7000 мА•ч — по сниженной цене 8 999 грн

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После недавнего украинского анонса бюджетного смартфона Samsung Galaxy M51 за кадром осталась только цена. И вот сейчас этот пробел устранен — интернет-магазины в Украине открыли предзаказ Galaxy M51 по специальной сниженной цене — 8 999 грн.

Специальная цена будет действовать только на этапе предзаказов — до 5 октября. Обычная рекомендованная цена Galaxy M51 для украинского рынка — 9 999 грн. Но это все равно существенно ниже европейской цены, равной 11 875 грн (€360).

На украинском рынке представлена только версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Выбрать можно из двух цветов корпуса — черного и белого.

Главная изюминка Galaxy M51 — аккумуляторная батарея рекордной емкости 7000 мА•ч наряду с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт (менее чем два часа на полную зарядку). Основой смартфона служит Snapdragon 730, работающий под управлением One UI 2.0 с Android 10 из коробки. Экран — панель sAMOLED Infinity-O диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1080х2400 пикселей, в центральной верхней части экрана есть отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Основная квадрокамера состоит из модулей разрешением 64, 12, 5 и 5 Мп. Также смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, NFC и разъемом для наушников 3,5 мм.

Galaxy M51 выполнен в пластиковом корпусе. Габариты — 163,9х76,3х9,5 мм, масса — 213 г.