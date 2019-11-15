В Украине стартовал предзаказ на Huawei FreeBuds 3 — беспроводных наушников открытого типа с системой активного шумоподавления по цене 4999 грн

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Компания Huawei представила беспроводные наушники с активным шумоподавлением Huawei FreeBuds 3 в сентябре текущего года, и теперь они добрались до украинского рынка.

Для наушников Huawei FreeBuds 3 был специально разработан дизайн Dolphin Bionic Design на основе исследований и поиска новых форм-факторов с эстетическими, эргономическими и акустическими преимуществами. В результате наушники не просто выглядят привлекательно — их можно глубже разместить в ухе для улучшения качества звучания. Минималистичный дизайн дополняет стильная гладкая отделка поверхности наушников, доступных в белом и черном цветах, а округлый зарядный кейс удобно размещается в кармане или ладони.

Наушники построены на базе нового чипа Kirin A1 с поддержкой протоколов BT 5.1 и BLE 5.1, который применяет интеллектуальную технологию адаптивной перестройки частоты, что позволяет минимизировать искажение сигнала. Благодаря собственной двухканальной технологии оба аудиоканала передаются на наушники синхронно, что обеспечивает сверхнизкую задержку на уровне 190 мс. Благодаря этому FreeBuds 3 подойдут даже для геймеров, для которых мгновенная обратная связь является важным элементом игрового процесса.

По данным компании, FreeBuds 3 — это первые полностью беспроводные наушники открытого типа, которые поддерживают технологию активного шумоподавления. Функция шумоподавления (ANC) активируется двойным прикосновением к левому наушнику, обеспечивая чистое звучание музыки даже в шумных местах за счет уменьшения фоновых шумов. Наушники оснащаются 14-миллиметровыми динамическими драйверами и «басовыми» трубками сложной конструкции, что обеспечивает точное воспроизведение всего спектра звучания.

Кейс для наушников поддерживает функцию беспроводной зарядки и может заряжаться как от Qi-совместимой зарядки, так и от смартфона, оснащенного технологией обратной зарядки. Благодаря высокой энергоэффективности чипа Kirin A1 наушники FreeBuds 3 способны работать в режиме прослушивания музыки до 4 часов без подзарядки и до 20 часов при периодической подзарядке от кейса.

Наушники Huawei FreeBuds 3 уже доступны для предзаказа, а их продажи в розничных сетях электроники Украины стартует 21 ноября, их рекомендованная стоимость составляет 4999 грн.

Источник: Huawei