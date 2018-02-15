В Украине стартовали продажи ноутбука-трансформера Lenovo YOGA 920 и его лимитированной версии YOGA 920 Vibes по цене от 45 тыс. и 55 тыс. грн соответственно

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Компания Lenovo объявила о начале продаж в Украине новой модели ноутбука-трансформера Lenovo YOGA 920 и его лимитированной версии Lenovo YOGA 920 Vibes. К основным достоинствам модели относятся сверхтонкий дизайн, фирменные 360-градусные шарниры, IPS-экран и производительная аппаратная платформа.

Портативные компьютеры Lenovo YOGA 920 и YOGA 920 Vibes оснащаются 13,9-дюймовыми IPS-матрицами с разрешением Full HD или UHD (в зависимости от конфигурации), при этом они тоньше и легче своего предшественника YOGA 910 – всего 13,95 мм и 1,37 кг соответственно. Благодаря стильному шарниру его можно использовать в режиме ноутбука, в режиме планшета для веб-серфинга или в режиме консоли для презентаций и просмотра видео.

Версия Lenovo YOGA 920 Vibes представлена в эксклюзивном исполнении с рисунком, который создал Луи Аймонод (Louis Aymonod), защищенным сверхтонким слоем стекла Gorilla Glass. Отметим, что концепция Аймонода Vibes of Elegance была выбрана из более чем 130 творческих идей от студентов института Istituto Europeo di Design.

Ноутбуки Lenovo YOGA 920 / 920 Vibes используют четырехъядерные процессоры Intel Kaby Lake Refresh 8-го поколения с максимальной тактовой частотой 4,0 ГГц. В моделях используется 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и твердотельный накопитель объемом 256 ГБ, время работы от батареи достигает 9 часов с экраном UHD и до 10 часов с экраном Full HD (в обоих случаях на 50% яркости).

Трансформеры также поддерживают технологии Windows Ink (опциональный стилус Lenovo Active Pen 2, распознающий 4096 уровней нажатия), Windows Hello (встроенный сканер отпечатков пальцев для быстрой аутентификации), платформу смешанной реальности Windows Mixed Reality (совместим со шлемом Lenovo Explorer), а также цифрового помощника Cortana, который распознает команды владельца на расстоянии до 4 метров благодаря четырем встроенным микрофонам Far Field.

Отметим, что в Украине ноутбуки-трансформеры Lenovo YOGA 920 и YOGA 920 Vibes доступны по цене от 44 897 и 54 682 гривен соответственно.

Технические характеристики:

Lenovo YOGA 920

Процессор: Intel® Core™ i7 8-го поколения (в максимальной комплектации)

Операционная система: Windows 10 Домашняя

Дисплей: 13,9 дюйма стандарта FHD (1920 x 1080) с матрицей IPS и сенсорным управлением или 13,9 дюйма UHD (3840 x 2160) с матрицей IPS и сенсорным управлением, с антибликовым покрытием

Графика: встроенная видеокарта Intel® HD

Веб-камера: HD 720p

Оперативная память: 8 ГБ DDR4

Накопитель: твердотельный накопитель PCIe, 256 ГБ

Аудиосистема: Dolby® Atmos, 2 динамика JBL

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, приложение Windows Hello

Порты ввода-вывода: 1 порт USB 3.0 всегда включен для подзарядки устройств, 2 порта USB C (Thunderbolt, PD, DP, полнофункциональный USB 3.0), аудиоразъем

Батарея: 70 Вт/ч

Сети: Wi-Fi-адаптер, 2 х 2, 802,11 a/c, Bluetooth 4.1

Габариты: 323 х 223,5 х 13,95 мм

Вес: от 1,37 кг

Особенности: стилус Lenovo Active Pen 2

Цвета: платиновый (Platinum) / бронзовый (Bronze) / медный (Copper)

Lenovo YOGA 920 Vibes

Процессор: Intel® Core™ i7 8-го поколения (в максимальной комплектации)

Операционная система: Windows 10 Домашняя

Дисплей: 13,9 дюйма UHD (3840 x 2160) с матрицей IPS и сенсорным управлением

Графика: встроенная видеокарта Intel® HD

Веб-камера: HD 720p

Оперативная память: 8 ГБ DDR4

Накопитель: твердотельный накопитель PCIe, от 256 ГБ

Аудиосистема: Dolby® Atmos, 2 динамика JBL

Безопасность: сканер отпечатков пальцев с приложением Windows Hello

Порты ввода-вывода: 1 порт USB 3.0 всегда включен для подзарядки устройств, 2 порта USB C (Thunderbolt, PD, DP, полнофункциональный USB 3.0), аудиоразъем

Батарея: 70 Вт/ч

Сети: Wi-Fi-адаптер, 2 х 2, 802.11 a/c, Bluetooth 4.1

Габариты: 323 х 223,5 х 13,95 мм

Вес: от 1,37 кг

Особенности: стилус Lenovo Active Pen 2

Цвета / обрамление: платиновый с крышкой с использованием стекла

Источник: Lenovo