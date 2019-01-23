В Украине стартовали продажи смартфонов ASUS ZenFone Max (M2) и ZenFone Max Pro (M2) по цене 5499 грн и 8999 грн соответственно

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Компания ASUS объявила о начале продаж в Украине смартфонов ZenFone Max (M2) и ZenFone Max Pro (M2), которые заметно отличаются от своих предшественников предыдущего поколения.

Смартфон ZenFone Max Pro (M2) получил безрамочный 6,3-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей). Матрица обеспечивает цветовой охват в 94% пространства NTSC, яркость на уровне 450 кд/м2 и контрастность 1500:1. При этом впервые для линейки ZenFone новинка оснащается защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6 со скругленными краями, которое вдвое прочнее, чем стекло предыдущего поколения.

В качестве аппаратной платформы используется Qualcomm Snapdragon 660 с технологией искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine, созданная по 14-нм техпроцессу. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ (LPDDR4X), емкость хранилища данных — 64 ГБ (eMCP). В смартфоне предусмотрены два слота для SIM-карт и отдельный третий для карты памяти microSD объемом до 2 ТБ, а также поддержка технологии бесконтактной оплаты NFC.

Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает: до 35 дней автономной работы устройства в режиме ожидания в сетях 4G; до 45 часов в режиме разговора в сетях 3G; до 10 часов в игровом режиме; до 19 часов в режиме просмотра видео на YouTube; до 23 часов веб-серфинга.

В основной камере используется сенсор Sony IMX486 на 12 Мп с апертурой f/1,8, фазовой автофокусировкой и электронной стабилизацией изображения. Интеллектуальная технология распознавания сцен и объектов, такая же, как во флагманской серии ZenFone 5, позволяет не задумываясь о настройках камеры. На передней панели установлена 13 Мп камера с апертурой f/2,0.

Одновременно с ZenFone Max Pro (M2) в Украине начались продажи более доступного смартфона ZenFone Max (M2), который получил аналогичный безрамочный 6,3-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 632 и аккумулятор емкостью 4000 мАч.

Стоимость флагманского ZenFone Max Pro (M2) в конфигурации 6/64 ГБ составляет 8999 грн (при покупке до 31 января можно получить в подарок акустическую систему JBL GO 2 Black), а ZenFone Max (M2) в конфигурации 4/32 ГБ — 5499 грн.

Источник: ASUS