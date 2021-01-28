В Украине в 10 раз увеличили нормы излучения для базовых станций, связь должна стать лучше

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Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение норм электромагнитного излучения в десять раз — с 10 мкВт/см² до 100 мкВт/см². Как отмечают в министерстве цифровой трансформации Украины, это позволит улучшить качество мобильной связи и скоростного интернета.

В предыдущих наших статьях и новостях мы уже неоднократно затрагивали тему радиофобии — в Украине действуют одни из самых строгих норм предельно допустимого уровня электромагнитного излучения — 10 мкВт/см², тогда как в Европе — 100 мкВт/см², а в США — 1000 мкВт/см². Кроме этого, проведённые Всемирной организацией здравоохранения исследования (1, 2, 3) не подтвердили влияние излучения базовых станций на здоровье человека или на окружающую среду.

В Минцифре утверждают, что повышение норм электромагнитного излучения даст:

Возможность увеличить мощность существующих станций, что в свою очередь позволит: улучшить уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, или увеличить радиус действия БС, то есть расширит покрытие;

Возможность добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит внедрять новые технологии.

«Нынешние нормы все еще далеки от тех, что есть в большинстве стран Европы или Америки, однако процесс консультаций про их повышение длился почти год. Надеюсь, что за три года мы сможем гармонизировать правила игры с развитыми странами». Александр Шелест, заместитель министра цифровой трансформации

Мы все отлично помним, какой была реакция на повышение норм излучения для базовых станций в прошлый раз в 2017 году, поэтому ждем новых новостей вроде этих:

К слову, буквально в прошлом году Минцифра жаловалась, что региональные власти бойкотируют развитие мобильной связи как раз из-за радиофобии.