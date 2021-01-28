В Украине в 10 раз увеличили нормы излучения для базовых станций, связь должна стать лучше
Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение норм электромагнитного излучения в десять раз — с 10 мкВт/см² до 100 мкВт/см². Как отмечают в министерстве цифровой трансформации Украины, это позволит улучшить качество мобильной связи и скоростного интернета.
В предыдущих наших статьях и новостях мы уже неоднократно затрагивали тему радиофобии — в Украине действуют одни из самых строгих норм предельно допустимого уровня электромагнитного излучения — 10 мкВт/см², тогда как в Европе — 100 мкВт/см², а в США — 1000 мкВт/см². Кроме этого, проведённые Всемирной организацией здравоохранения исследования (1, 2, 3) не подтвердили влияние излучения базовых станций на здоровье человека или на окружающую среду.
В Минцифре утверждают, что повышение норм электромагнитного излучения даст:
- Возможность увеличить мощность существующих станций, что в свою очередь позволит:
- улучшить уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, или увеличить радиус действия БС, то есть расширит покрытие;
- Возможность добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит внедрять новые технологии.
«Нынешние нормы все еще далеки от тех, что есть в большинстве стран Европы или Америки, однако процесс консультаций про их повышение длился почти год. Надеюсь, что за три года мы сможем гармонизировать правила игры с развитыми странами».
Александр Шелест,
заместитель министра цифровой трансформации
Мы все отлично помним, какой была реакция на повышение норм излучения для базовых станций в прошлый раз в 2017 году, поэтому ждем новых новостей вроде этих:
- Общественники-активисты пытаются через суд отменить решение Минздрава о повышении норм электромагнитного излучения;
- Решение МОЗ о повышении норм радиоизлучения приостановлено, операторы обязаны временно снизить мощность базовых станций;
- Жители Осокорков добились демонтажа базовой станции «Киевстар», потому что заподозрили радиоволны во влиянии на здоровье;
- «Потому что радиация!». Экс-президент «Киевстара» рассказал, как оператору не давали запустить 4G интернет в КПИ
К слову, буквально в прошлом году Минцифра жаловалась, что региональные власти бойкотируют развитие мобильной связи как раз из-за радиофобии.
Минцифры пожаловалось, что региональные власти бойкотируют развитие мобильной связи из-за радиофобии (боятся вышек сотовой связи)
- Цель правительства — к 2024 году обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов. В 2020 году нам обещали, что 4G LTE появится на всех автомобильных дорогах к 2022 году.
- В конце 2020 года Кабмин утвердил план внедрения технологии сетей пятого поколения. Согласно ему, тендер пройдет в декабре 2021 года, после чего операторам выдадут соответствующие лицензии, чтобы они с 2022 года начали развертывание сетей 5G.