Укравтодор пообещал 4G LTE на всех автомобильных дорогах к 2022 году





Уже концу ноября 2020 года связь 4G на частотах 900 МГц должна появиться во всех областях Украины — буквально позавчера операторы получили лицензии, заплатив суммарно более 600 млн грн, и вот-вот начнут работы по перестройке своих базовых станций и запуску LTE 900 в первых регионах. Одновременно Укравтодор в лице главы Александра Кубракова поспешил пообещать высокоскоростной интернет 4G LTE на всех автомобильных дорогах уже через два года.

Весьма забавно, что именно Укравтодор раздает обещания о развертывании 4G, учитывая, что, по сути, ведомство не имеет никакого отношения к этому процессу. И достижение цели никак от Укравтодора не зависит.

К тому же, сроки ранее обозначила НКРСИ. Регулятор рассчитывает, что международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 месяцев (в 2025 году). В то же время Мининфраструктуры планирует к 2024 году обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 4G 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов.

Источник: Facebook