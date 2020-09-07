«Потому что радиация!». Экс-президент «Киевстара» рассказал, как оператору не давали запустить 4G интернет в КПИ





Экс-президент «Киевстара» Петр Чернышев на днях рассказал занимательную историю о том, как в недалеком прошлом руководство «Киевского политехнического института» (КПИ) противилось установке базовых станций 4G на территории кампуса. Достаточно большой пост, озаглавленный «Чому реформи вищої освіти в Україні неможливі (швидше за все)», он опубликовал на своей страничке в Facebook.

Полный текст этого поста и комментарии к нему его вы найдете по ссылке в конце заметки, но самый главный тезис мы уже видели в заголовке. Руководство КПИ долго бойкотировало план «Киевстара» по модернизации сети с установкой новых базовых станций для обеспечения качественного и быстрого интернета 4G для тысяч студентов, обучающихся в институте. Нежелание высшего руководства главного технического ВУЗа сотрудничать с «Киевстаром» в этом вопросе было обусловлено их твердой убежденностью в том, что «радиация негативно влияет на здоровье людей». То есть, да, ведущий украинский ВУЗ, готовящий инженеров, по сути, поддерживал один из самых известных псевдонаучных мифов о вреде слабого неионизирующего излучения от вышек мобильной связи.

«В общем: диалог с ними занял около года. Нам разрешили поставить 4 станций (из 7). Другие операторы тоже были построены. Взятки не требовали. Встретились с ними 15 раз — не меньше. Наши инженеры смогли достичь этого, сказав, что они будут включать станции не на полную мощность (пришлось соврать) и не направлять сигнал в указанные общежития (тоже обман).

Не знаю как это сейчас — надеюсь покрытие уже хорошее». из поста Петра Чернышева в Facebook.

С учетом всего этого совсем не удивляет, что столько людей, в том числе и в Украине, верят в абсурдные конспирологические теории о массовом чипировании под видом вакцинации COVID-19, а также связи между COVID-19 и 5G и создают петиции с требованием законодательно запретить 5G.

В своем посте Чернышев отметил, что с тех пор руководство КПИ не изменилось, логично предположив повторение истории после запуска 5G.

Источник: Петр Чернышев Facebook