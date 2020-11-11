5G в Украине — уже в 2022 году. Кабмин утвердил план внедрения технологии сетей пятого поколения





На сегодняшнем заседании правительство приняло несколько решений для улучшения качества связи и усиления защиты информации. Среди них — план по внедрению в Украине связи 5G. Детали плана раскрыл заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест на специальном онлайн-брифинге.

Согласно этому плану, уже в этом месяце будет сформирована специальная рабочая группа, которая проведет необходимую техническую экспертизу для определения доступного объема и освобождения занятых частот для внедрения технологии 5G в Украине. В Минцифре еще раз подчеркнули, что нацеливаются на частоты двух групп: низкие в диапазоне 700 МГц и высокие в диапазоне 3,4-3,8 ГГц — эти же диапазоны для развертывания сетей 5G используются в Европе. Соглашение об ассоциации с ЕС обязывает Украину привести свое законодательство в соответствие с европейским в части использования радиочастотного спектра, поэтому это стало одним из ключевых пунктов плана.

Согласно утвержденному роадмапу, тендер на частоты для развития 5G будет объявлен в октябре 2021 года (при условии выполнения необходимых задач в соответствии с планом, включая освобождение частот, которые сейчас занимают военные и провайдеры спутникового ТВ). Сам тендер планируется провести в декабре 2021 года, и выдать операторам соответствующие лицензии, чтобы они с 2022 года начали развертывание сетей 5G.

Напомним, основные преимущества сетей 5G: меньшая задержка сигнала, большая пропускная способности и увеличение количества одновременных подключений. Эти показатели являются критически важными для сервисов потоковой трансляции видеоигр, приложений AR, телемедицины, экосистем smart city и технологий автономного вождения и прочих областей.

Как известно, сейчас украинские мобильные операторы активно занимаются расширением покрытия сетей 4G LTE. Согласно недавнему отчету, в октябре они подключили еще 2497 населенных пунктов, открыв сверхбыстрый мобильный интернет еще для 320 тыс. украинцев. Главная цель — к 2024 году обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 95% транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов.