Решение МОЗ о повышении норм радиоизлучения приостановлено, операторы обязаны временно снизить мощность базовых станций

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В конце ноября мы сообщали, что общественники-активисты через суд добиваются отмены майского решения Минздрава о повышении норм электромагнитного излучения. И вот сейчас ситуация получила ожидаемое продолжение. Начало судебного разбирательства возымело нужный эффект – решение МОЗ было приостановлено на неопределенный срок, а операторов обязали уменьшить мощность базовых станций. Об этом на своей страничке в Facebook написал президент оператора мобильной связи «Киевстар» Петр Чернышов.

«Каждый из вас хочет качественную связь, правда? И потребление трафика растет – по 120% каждый квартал. 4G тоже нужно как-то разворачивать! А тут на тебе – мы должны снова уменьшить мощность базовых станций, а еще – получать коррупционные документы не имеющие никакой ценности ни для граждан, ни для операторов», – пишет Чернышов.

Чернышов также отмечает, что есть страны, в которых действуют еще более высокие нормы излучения.

«В странах Скандинавии нормы излучения намного выше — 100 мкВт/см2, а в США, Японии и Канаде – 1000 мкВт/см2. И все хорошо! А у нас «Институт общественного здоровья» что-то не устраивает», – возмущается глава крупнейшего украинского оператора.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко заявлял, что именно санпаспорта, являющиеся «отвратительной коррупционной составляющей», и есть истинной причиной спора, а не обеспокоенность повышением норм.

Источник: Петр Чернышов