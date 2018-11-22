В Украине заработал новый почтово-логистический оператор Justin, у которого уже есть 230 отделений в торговых сетях
В Украине начал работать новый почтово-логистический сервис Justin, входящий в Fozzy Group. В октябре состоялся технический запуск оператора, а сейчас объявлено о его официальном открытии.
Отмечается, что на территории Украины уже работает 230 отделений Justin, а до конца текущего года их количество планируется увеличить ещё как минимум на 100 отделений. Пока что отделения располагаются в торговых сетях «Сільпо», «Фора», Fozzy и Thrash!. В дальнейшем объекты могут появиться и в других торговых сетях. Всего планируется сформировать сеть из 700 отделений.
Сейчас с помощью сервиса Justin можно получать товары, заказанные у MakeUp, MOYO, Grenka, Repka, STYLUS и других онлайн-магазинов. Помимо классических почтовых услуг оператор Justin также намерен предоставлять комплекс финансовых сервисов, оформление страховки и выдачу кредитных карт.
Одним из форматов отделений также является OSR (Online Service Retail). В них расположены три рабочих места, оборудована примерочная, а также есть возможность проверить на работоспособность полученные электротовары. В ближайшее время компания планирует запустить возможность воспользоваться услугами стола заказов из онлайн-магазинов. Площадь такого отделения составляет 50-60 м2.
Источник: interfax
- ООО «Джаст Ин» создано в 2017 году, основным видом деятельности являются сопроводительные услуги при перевозках.
- Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% доли в уставном капитале ООО «Джаст Ин» является ПАО «ЗНВКИФ «Холдинг Инвест». Конечным бенефициаром указан Владимир Костельман.