В Украине заработал новый почтово-логистический оператор Justin, у которого уже есть 230 отделений в торговых сетях

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В Украине начал работать новый почтово-логистический сервис Justin, входящий в Fozzy Group. В октябре состоялся технический запуск оператора, а сейчас объявлено о его официальном открытии.

Отмечается, что на территории Украины уже работает 230 отделений Justin, а до конца текущего года их количество планируется увеличить ещё как минимум на 100 отделений. Пока что отделения располагаются в торговых сетях «Сільпо», «Фора», Fozzy и Thrash!. В дальнейшем объекты могут появиться и в других торговых сетях. Всего планируется сформировать сеть из 700 отделений.

Сейчас с помощью сервиса Justin можно получать товары, заказанные у MakeUp, MOYO, Grenka, Repka, STYLUS и других онлайн-магазинов. Помимо классических почтовых услуг оператор Justin также намерен предоставлять комплекс финансовых сервисов, оформление страховки и выдачу кредитных карт.

Одним из форматов отделений также является OSR (Online Service Retail). В них расположены три рабочих места, оборудована примерочная, а также есть возможность проверить на работоспособность полученные электротовары. В ближайшее время компания планирует запустить возможность воспользоваться услугами стола заказов из онлайн-магазинов. Площадь такого отделения составляет 50-60 м2.

Источник: interfax