В Украине заработал сервис поиска аптек в рамках программы «Доступні ліки»

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С 18 ноября в Украине начал работать онлайн-сервис для поиска аптек, работающих по программе «Доступні ліки». Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Сервис поиска аптек заработал на основе открытых данных. Он состоит из поисковой таблицы и интерактивной карты с аптеками и медицинскими учреждениями в радиусе 7 километров от каждого медучреждения.

Правительственная программа «Доступні ліки» предполагает, что пациент, который подписал декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, может по его рецепту получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством. Отмечается, что по состоянию на 1 ноября к программе присоединились уже более 7700 аптек. Это примерно 30-35% от общего количества аптек в Украине.

В сервисе по каждой аптеки указаны название, адрес, принадлежность к аптечной сети и сумма средств, компенсированных государством этой сети по программе «Доступні ліки». По каждому медучреждению указаны название, адрес и количество пациентов, которые подписали там декларации с врачами.

Воспользоваться инструментом можно по следующему адресу.