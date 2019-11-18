В Украине заработал сервис поиска аптек в рамках программы «Доступні ліки»
С 18 ноября в Украине начал работать онлайн-сервис для поиска аптек, работающих по программе «Доступні ліки». Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в социальной сети Facebook.
Сервис поиска аптек заработал на основе открытых данных. Он состоит из поисковой таблицы и интерактивной карты с аптеками и медицинскими учреждениями в радиусе 7 километров от каждого медучреждения.
Правительственная программа «Доступні ліки» предполагает, что пациент, который подписал декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, может по его рецепту получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством. Отмечается, что по состоянию на 1 ноября к программе присоединились уже более 7700 аптек. Это примерно 30-35% от общего количества аптек в Украине.
В сервисе по каждой аптеки указаны название, адрес, принадлежность к аптечной сети и сумма средств, компенсированных государством этой сети по программе «Доступні ліки». По каждому медучреждению указаны название, адрес и количество пациентов, которые подписали там декларации с врачами.
Воспользоваться инструментом можно по следующему адресу.
- Программа «Доступні ліки» была запущена в апреле 2017 года. Она дает право украинцам с болезнями сердца, диабетом и астмой получать некоторые препараты или полностью бесплатно, или с незначительной доплатой. Получить препараты можно в любой из тысяч аптек, участвующих в программе (список). В этом году перечень препаратов «Доступні ліки» расширился до 258 наименований. Из них 64 являются полностью бесплатными для пациентов.
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- Чтобы получить электронный рецепт, пациент должен обратиться к врачу, который выписывает рецепт на нужное лекарство в электронной системе здравоохранения. После этого на мобильный номер пациента, указанный в декларации, приходит сообщение с уникальным номером рецепта и кодом для получения лекарств в аптеке.