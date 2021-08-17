В Україні оголосили передзамовлення та офіційні ціни на оновлений електрокросовер BMW iX3 — від 1,97 млн грн





Німецький автовиробник BMW оновив електрокросовер BMW iX3 та одночасно оголосив про початок передзамовленнь в Україні. За переконанням компанії, дизайнерські акценти новинки підкреслюють тісний концептуальний і технологічний зв’язок між повністю електричним позашляховиком Sports Activity Vehicle (SAV) преміум-класу середнього розміру і моделям BMW iX та BMW i4.

Оновлена передня частина автомобіля виглядає більш привабливою завдяки збільшеній решітці радіатора BMW і фарам, які приблизно на десять міліметрів тонше, ніж у попередньому поколінні. На задній частині моделі знаходяться тривимірні світлодіодні ліхтарі. Також присутні спеціальні акценти BMW i Blue спереду і ззаду. Новий BMW iX3 йде зі стандартним спортивним М-пакетом. Нові аеродинамічні колеса M у 20-дюймовому форматі опціонально доступні в якості альтернативи стандартним 19-дюймовим аеродинамічним колесам. Адаптивні світлодіодні фари також входять у стандартну комплектацію. BMW Laserlight можна замовити в якості опції.

Повністю цифрове об’єднання екранів тепер з 12,3-дюймовим приладовим щитом і збільшеним дисплеєм управління, що відповідає його розмірам. Панель управління нової конструкції на центральній консолі для важеля перемикання передач, контролера BMW, кнопки Start/Stop і кнопок для перемикача управління режимом керування і стоянковим гальмом. У стандартну комплектацію входять спортивні сидіння з новою перфорованою оббивкою Sensatec і декоративні планки з новою темною обробкою Aluminium Rhombicle. Блакитні акценти BMW i на важелях перемикання передач, кнопці Start/Stop і рульовому колесі.

Високоінтегрована система приводу з електродвигуном, трансмісією і силовою електронікою зібрана в одному корпусі. Максимальна потужність: 286 к.с., максимальний крутний момент: 400 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год за 6,8 секунди. Використовується батарея із загальним обсягом енергії 80 кВтгод, що забезпечує запасом ходу понад 450 кілометрів за випробувальним циклом WLTP. Комбінований зарядний блок забезпечує швидку зарядку постійним струмом (DC) потужністю до 150 кВт — 10-хвилинна швидка зарядка додає близько 100 кілометрів діапазону в циклі WLTP.

На вибір покупцю пропонується дві лінійки обладнання. «Inspiring» містить «металеве» лакофарбове покриття, адаптивну підвіску, автоматичне керування задніми дверима, панорамний скляний дах, дзеркало з електричним регулюванням, спортивне шкіряне кермо, пакет для зберігання речей і трьохзонну автоматичну систему клімат-контролю з попереднім налаштуванням, функцію підігріву і попереднього кондиціонування. «Impressive» додає 20-дюймові легкосплавні диски, шкіряне оздоблення Vernasca, проекційний дисплей BMW, звукову систему Harman Kardon Surround Sound і BMW IconicSounds Electric.

Базова вартість нового BMW iX3 — від 1 970 000 грн (62,4 тис. євро за актуальним курсом 31.59 EUR/UAH), передзамовлення доступне за наступним посиланням. Виробництво нової моделі буде розпочато на заводі спільного підприємства BMW Brilliance Automotive в Шеньяні (Китай) у вересні 2021 року.

Джерело: BMW Україна