В Україні стартували продажі ноутбуків ASUS Vivobook Pro 14X/16X з OLED-екранами за ціною від 48 тис. грн





Компанія ASUS повідомила про початок продажу в Україні ноутбуків Vivobook Pro з OLED-екранами, які забезпечують продуктивність та функціональність для широкого кола розробників медіаконтенту. Зокрема, майбутні творці можуть розпочати свій шлях до кар’єри з 16-дюймовим ASUS Vivobook Pro 16X OLED (N7600/M7600) або 14-дюймовим ASUS Vivobook Pro 14X OLED (N7400/M7400).

Vivobook Pro 14X/16X OLED – це потужна станція для творчості наступного покоління, яка надає користувачам швидкість і точність відображення кольорів, необхідну для реалізації творчого бачення. Вони отримали 16-дюймовий дисплей OLED HDR формату 4K зі співвідношенням сторін 16:10 і максимальною яскравістю 550 кд/м2 або 14-дюймовий дисплей OLED HDR формату 2,8K з максимальною яскравістю 600 кд/м2 з можливістю відтворення 100% колірної гами DCI-P3.

Як повідомили в ASUS, це перші у світі ноутбуки, сертифіковані за стандартом VESA DisplayHDR True Black 600. Вони також мають сертифікат PANTONE Validated, що підтверджує точність відтворення кольорів професійного рівня та сертифікат ергономічності TÜV Rheinland.

Потужність ноутбуків забезпечується процесорами Intel Core i7 H-серії 11-го покоління (N7400/N7600) або мобільними процесорами AMD Ryzen 5000 H-серії (M7400/M7600). До їхньої апаратної конфігурації також входять відеокарта до NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti і до 32 ГБ ОЗП. Ноутбуки обладнані системою охолодження з двома вентиляторами з технологією ASUS IceCool Plus та акумулятором ємністю до 96 Вт год.

Повнорозмірний тачпад із гладкою поверхнею, вбудований у кнопку живлення сканер відбитків пальців і клавіатура з підсвічуванням сприяють підвищенню продуктивності, а швидкісні інтерфейси Thunderbolt 4 USB-C (N7400/N7600) або USB-C (M7400/M7600) надають широкі можливості для підключення периферії. Віртуальний інтерфейс ASUS DialPad на тачпаді дає користувачам контроль над налаштуваннями в сумісному програмному забезпеченні Adobe для творчості, щоб вони могли повністю зосередитися на поточному завданні.

Ноутбуки пропонуються в декількох варіантах кольору, включаючи сірий, білий, чорний і сріблястий. Компанія ASUS у співпраці з Adobe пропонує власникам нових ноутбуків тримісячну безкоштовну передплату на повний пакет Adobe Creative Cloud, який включає понад 20 програм для творчості, 100 ГБ хмарного сховища, Adobe Portfolio, Adobe Fonts та іншого.

Ноутбуки ASUS Vivobook Pro 14X/16X OLED вже доступні в Україні за ціною від 47 999 грн.

Технічні характеристики ноутбуків:

ASUS Vivobook Pro 14X OLED (N7400) ASUS Vivobook Pro 16X OLED (N7600) Процесор Intel® Core™ i7-11370H (кеш 12 МБ, до 4,8 ГГц) Intel® Core™ i5-11300H (кеш 8 МБ, до 4,4 ГГц) Дисплей 14″ 2,8K OLED (2880×1800), 400 кд/м2, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ 600 True Black 16″ 4K OLED (3840×2400), 400 кд/м2, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ 500 True Black 16″ 2,5K IPS (2560×1600), 500 кд/м2, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ 400 Операційна система Windows 10 Pro або Windows 10 Home Відеокарта Intel® Iris® Plus Graphics NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Intel® Iris® Xe NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Оперативна пам’ять 8 або 16 ГБ пам’яті DDR4 3200 МГц 8, 16 або 32 ГБ пам’яті DDR4 3200 МГц Накопичувачі SSD 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ, PCIe® Модуль Intel® Optane™ H10 + SSD-накопичувач (Optane™ 32 ГБ + SSD 512 ГБ, Optane™ 32 ГБ + SSD 1 ТБ) SSD 512 ГБ або 1 ТБ, PCIe® Модуль Intel® Optane™ H10 + SSD-накопичувач (Optane™ 32 ГБ + SSD 512 ГБ, Optane™ 32 ГБ + SSD 1 ТБ) Підключення Intel WiFi 6 (802.11ax) + Bluetooth® 5.0 Камера HD-камера Інтерфейси 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C®) (Thunderbolt™ 4 Type-C®), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x комбінований аудіороз’єм, 1 x слот MicroSD Тачпад Підтримка ASUS DialPad, захист від помилкових спрацьовувань Підтримка жестового керування (розпізнавання до 4 дотиків) Звук Вбудований масив мікрофонів, аудіосистема, сертифікована Harmon Kardon Акумулятор 63 Вт·год, 3 ел., літій-полімерний 96 Вт·год, 6 ел., літій-полімерний Блок живлення 120 Вт (вихід: 20 В пост. струму, 6 А, 120 Вт; вхід: 100–240 В змін. струму 50/60 Гц, універсальний 65 Вт (вихід: 19 В пост. струму, 3,42 А, 65 Вт; вхід: 100–240 В змін. струму 50/60 Гц, універсальний (для інтегрованої графіки) 120 Вт (вихід: 20 В пост. струму, 6 А, 120 Вт; вхід: 100–240 В змін. струму 50/60 Гц, універсальний Розміри 317,4 x 228,5 x 17,9 мм 360,5 x 259 x 18,9 мм Маса 1,45 кг 1,95 кг

ASUS Vivobook Pro 14X OLED (M7400) ASUS Vivobook Pro 16X OLED (M7600) Процесор AMD Ryzen™ 5 5600H, 3,3 ГГц (кеш 16 МБ, до 4,2 ГГц, 6 ядер) AMD Ryzen™ 7 5800H 3,2 ГГц (кеш 16 МБ, до 4,4 ГГц, 8 ядер) AMD Ryzen™ 9 5900HX, 3,3 ГГц (кеш 16 МБ, до 4,6 ГГц, 8 ядер)

(тільки для моделей з 32 ГБ ОЗП) Дисплей 14″ 2,8K OLED (2880×1800), 400 кд/м2, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ 600 True Black 16″ 4K OLED (3840×2400), 400 кд/м2, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ 500 True Black 16″ 2,5K IPS (2560×1600), 500 кд/м2, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ 400 Операційна система Windows 10 Pro або Windows 10 Home Відеокарта AMD Radeon™ Vega 7 NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti AMD Radeon™ Vega 7 NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti Оперативна пам’ять 8, 16 або 32 ГБ, 3200 МГц, DDR4 (32 ГБ тільки для Ryzen™ R9) Накопичувачі SSD 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ, PCIe® SSD 512 ГБ або 1 ТБ, PCIe® Підключення Intel WiFi 6 (802.11ax) + Bluetooth® 5.0 Камера HD-камера Інтерфейси 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C® , 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x комбінований аудіороз’єм, 1 x слот MicroSD Тачпад Підтримка ASUS DialPad, захист від помилкових спрацьовувань, підтримка жестового керування (розпізнавання до 4 дотиків) Звук Вбудований масив мікрофонів, аудіосистема, сертифікована Harmon Kardon Акумулятор 63 Вт·год, 3 ел., літій-полімерний 96 Вт·год, 6 ел., літій-полімерний Живлення Блок живлення 120 Вт (вихід: 20 В пост. струму, 6 А, 120 Вт; вхід: 100–240 В змін. струму 50/60 Гц, універсальний Блок живлення 120 Вт (вихід: 20 В пост. струму, 6 А, 120 Вт; вхід: 100–240 В змін. струму 50/60 Гц, універсальний Розміри 317,4 x 228,5 x 17,9 мм 360,5 x 259 x 18,9 мм Маса 1,45 кг 1,95 кг

Джерело: ASUS