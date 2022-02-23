В Україні стартують продажі ASUS Vivobook 13 Slate OLED — 13,3-дюймового ноутбука-планшета на Windows 11. Від 25 999 грн

ASUS повідомила про початок офіційних продажів в Україні 13,3-дюймового ноутбука-планшета Vivobook 13 Slate OLED — виробник називає його першим у світі таким пристроєм на базі ОС Windows 11 з OLED-дисплеєм.

ASUS позиціює Vivobook 13 Slate OLED як багатофункціональний пристрій — портативний OLED-кінотеатр, планшет для творчості та портативний ПК для роботи.

Ключові особливості Vivobook 13 Slate OLED:

13,3-дюймовий сенсорний OLED-дисплей із підтримкою технології Dolby Vision, співвідношення сторін 16:9, що забезпечує повноекранний перегляд фільмів, та сертифікацією PANTONE Validated. Також екран відзначається кінематографічним колірним охопленням (100% DCI-P3) і розширеним динамічним діапазоном VESA DisplayHDR True Black 500, високою контрастністю 1 000 000:1, відгуком в 0,2 мілісекунди.

Стилус ASUS Pen 2.0, який сумісний із протоколом Microsoft Pen Protocol 2.0 та фіксується на корпусі планшета за допомогою магнітного тримача (входить до комплекту постачання. Він підтримує 4096 рівнів чутливості до тиску із силою від 5 до 350 грамів і має високу частоту опитування – 266 Гц. Чотири змінних наконечники стилуса мають різну текстуру, що імітує олівці твердістю 2H, H, HB і HB, забезпечуючи справді природне відчуття під час створення ескізів і малювання. Стилус можна легко заряджати за допомогою будь-якого зарядного пристрою з інтерфейсом USB-C;

знімна клавіатура із магнітним кріпленням. Вона оснащується клавішами з великим ходом у 1,4 мм, які розташовані на відстані в 19,05 мм одна від одної — так само, як у стандартної настільної клавіатури.

З повними характеристиками можна ознайомитись Vivobook 13 Slate OLED нижче.

Ціна та доступність

Vivobook 13 Slate OLED вже можна передзамовити в Україні за ціною від 25 999 грн (конфігурація з Intel Pentium Silver N6000, ОЗП 8 ГБ та SSD 256 ГБ). Фактичні продажі почнуться наприкінці лютого.