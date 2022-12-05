В Украине начинаются продажи фитнес-трекера OPPO Band 2 по цене 3,5 тыс. грн

Компания OPPO AED Украина сообщила о начале продаж в Украине фитнес-браслета OPPO Band 2, ориентированного на молодых людей.

Фитнес-трекер OPPO Band 2 оснащён 1,57-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 402х256 пикселей и плотностью 302 PPI. Яркость экрана достигает 500 нит. Устройство способно отслеживать количество пройденных шагов и сожжённых калорий, а благодаря дополнительным сенсорам оно может контролировать пульс и показатель насыщенности крови кислородом.

В OPPO Band 2 есть несколько спортивных режимов, в том числе новый режим «Теннис», распознающий различные удары и записывающий пять типов данных: удары, скорость размаха ракеткой, длительность активности, пульс и сожжённые калории. OPPO Band 2 также предлагает обновленные функциональные возможности для бега: мониторинг сердечного ритма во время бега, измерение ЧСС, рекомендации по скорости бега и 13 дистанций для бега. В общей сложности OPPO Band 2 поддерживает до 100 режимов тренировок и автоматическое определение 4 режимов: ходьба, бег, эллиптический тренажер и гребной тренажер.

Перед сном можно установить расписание сна, и браслет активирует режим «СОН» на привязанном телефоне, чтобы подготовить пользователя ко сну. Браслет будет отслеживать засыпание, пробуждение, продолжительность сна, фазы сна (глубокий сон и быстрый сон), быстрое движение глаз (REM), уровень кислорода в крови, а также оценивать риск храпа. После пробуждения можно проверить отчёт о качестве сна и отчет о храпе. Дополнительные функции OPPO Band 2 включают в себя мониторинг и предотвращение стресса в реальном времени, напоминание о необходимости пить воду.

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OPPO Band 2 имеет разные дизайны циферблатов часов. А благодаря AI Outfit Watch Face 2.0 пользователи могут настроить циферблат часов, чтобы создать свой уникальный стиль. Одного полного заряда батареи должно хватать до 14 дней работы. Быстрая зарядка позволяет браслету работать целый день благодаря 5-минутной подзарядке и полностью заряжаться в течение часа.

В Украине фитнес-трекер OPPO Band 2 доступен в чёрном цвете по цене 3499 грн.