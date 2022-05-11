Harley-Davidson представил электромотоцикл Del Mar — более дешевый и легкий, чем LiveWire One. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,5 сек

Бренд электробайков Harley-Davidson LiveWire представил свой второй мотоцикл среднего веса Del Mar. Он разработан как более доступная модель по цене от 15 тысяч долларов. Del Mar также на 25% легче, чем LiveWire One.

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Электромотоцикл построен на платформе LiveWire ARROW, которая послужит модульной основой для нескольких новых моделей. Об этом пишет Electrek.

Del Mar оснащен двигателем мощностью 60 кВт, способным разогнать электромобиль с нуля до 100 км в час менее чем за 4 секунды (примерно на 20% меньше мощности, чем у LiveWire One). Используется установка с прямым приводом. Аккумулятор Del Mar формата 21700 размещен в корпусе (он же, по сути, рама мотоцикла). Это и позволило уменьшить общий вес байка. Чтобы сделать Del Mar еще легче, LiveWire объединила несколько компонентов, в том числе встроенное зарядное устройство, в единый блок, установленный снаружи структурного батарейного отсека. Зарядное устройство поддерживает зарядку уровня 1 и уровня 2, но не поддерживает быструю зарядку постоянным током.

Электробайк получит встроенный модуль GPS и сотовую связь, что позволит LiveWire внедрять новые функции ПО и настраивать производительность с помощью обновлений OTA.

Del Mar может проехать по городу без подзарядки 160 км. Серийная версия электробайка появится во втором квартале 2023 года и будет стоить около 15 тысяч долларов.

А вот стартовая версия S2 Del Mar Launch Edition уже доступна для предварительного заказа с поставкой в 2023 году. Но все мотоциклы раскупили в течение 18 минут при цене 17 тысяч 699 долларов. Всего было доступно 100 экземпляров. Электробайк продавался в цветах Jasper Grey и Comet Indigo. Он оснащенный эксклюзивной колесной парой и обладает 80 л. с.