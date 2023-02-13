В Viber появилась функция для экономии хранилища мобильного устройства

Компания Rakuten Viber запустила новую функцию управления хранилищем. Она позволит пользователям Viber контролировать объем памяти, занимаемый приложением на устройстве.

Новая функция управления хранилищем Viber позволяет пользователям очищать кэш приложения или выбирать медиафайлы, за счет которых они хотят освободить место. Управление хранилищем покажет, сколько места Viber занимает на устройстве, сколько свободного места для хранения осталось и сколько занимает медиасодержимое каждого отдельного чата и канала.

Пользователи смогут выбрать и удалить отдельные файлы в чате и канале или освободить место за счет всех файлов в нем. При этом файлы будут удалены на телефоне и других пользовательских устройствах, однако останутся у собеседников. Если человек уже скачал на телефон файлы, полученные через приложение, эти файлы останутся сохраненными на устройстве. В противном случае удаление будет необратимым. История текстовых сообщений в чатах при удалении файлов мультимедиа остается доступной.

Кэш и медиафайлы каналов тоже можно удалять. Они будут обновляться, если пользователь снова пролистает ленту сообщений.

Управление хранилищем в Viber станет доступным для мобильных устройств на iOS и Android в ближайшие дни. Для перехода к функции нужно зайти в меню: на мобильном выбрать «Дополнительно» -> «Параметры» -> «Память».

Дополнительно отмечается, что для освобождения дополнительного места на телефоне в Viber можно очистить историю сообщений любого чата. Поскольку Viber не сохраняет содержимое каких-либо персональных или групповых чатов на своих серверах, это действие необратимо для пользователя.

Для очистки истории сообщений в чате: кликните на чат в общем списке -> кликните имя чата сверху экрана смартфона -> «Информация о чате и параметрах» -> «Очистить контент чата».