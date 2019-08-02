В Windows 10 может появиться функция восстановления системы из облака, подобно Internet Recovery в macOS





Microsoft планирует расширить варианты восстановления операционной системы Windows 10 и отката к заводским настройкам. Компания тестирует новую функцию облачного восстановления в случае сбоя оборудования или переустановки системы. Такая возможность пока недоступна для публичного тестирования, она может появиться в инсайдерской сборке 18950.

Подобная функция уже давно реализована в macOS, она называется Internet Recovery и позволяет переустановить систему путём загрузки её копии из облака. Фактически аналогичное решение Microsoft недавно использовала для своей линейки устройств Surface, позволяя им «восстанавливаться» из облака. Многие производители ноутбуков, такие как Dell, Asus и HP, обычно жертвуют частью накопителя для хранения копии операционной системы или предлагают инструменты для её восстановления. Похоже, Microsoft хочет предложить простой и универсальный способ, который бы подошёл для любого сценария.

Эта функция, скорее всего, разрабатывается для Windows Core OS (WCOS), что станет ключевым фактором для некоторых устройств без возможности подключения USB-накопителей. Одним из наиболее вероятных вариантов является Windows Lite, но облачное восстановление системы может появиться и в полноценной версии Windows 10 (по словам нескольких инсайдеров, в сборке с номером 18950).

Источник: The Verge