В Windows 10 тестируют авторизацию без паролей

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Корпорация Microsoft выпустила новую тестовую сборку операционной системы Windows 10 для участников программы Insider, в которой реализована возможность упрощённой авторизации. По задумке, при авторизации в операционную систему все учётные записи на конкретном устройстве будут «безпарольными».

Активировать эту возможность можно в разделе настроек («Учётные записи» -> «Параметры входа»). В дальнейшем пользователю не придётся вводить пароль для авторизации. Чтобы разблокировать систему, пользователям потребуется использовать распознавание лиц Windows Hello, распознавание отпечатков пальцев, PIN-код или физический ключ безопасности. Если система Windows Hello ещё не активирована, то при следующем входе в систему Microsoft проведёт необходимую настройку.

Пока что новая функция доступна для ограниченного количества пользователей ПК. Для её более широкого распространения может потребоваться несколько недель. Учитывая, что она распространяется лишь среди участников Fast Ring, она всё ещё может работать со сбоями.

В данной тестовой версии Windows 10 содержатся и другие улучшения. В частности, функция Your Phone теперь поддерживает больше устройств Surface, включая новые версии Surface Pro 6 и Surface Laptop 2. Также можно быстро создавать события в «Календаре» прямо с «Панели задач».

Источник: Engadget