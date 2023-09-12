В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС планируется построить ветровую электростанцию при поддержке Германии

Во время своего визита в Украину министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила электроподстанцию в 50 км от Киева и высказалась за увеличение доли возобновляемой энергетики. В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков ознакомил немецкую делегацию с усилиями украинского правительства по обеспечению энергоснабжения государства перед приближением зимы.

В ходе встречи Бербок подняла тему развития в Украине возобновляемой энергетики. Она считает, что Украина должна больше использовать возобновляемые источники энергии. Поэтому, по ее мнению, целесообразно было бы построить ветровую электростанцию вокруг Чернобыльской АЭС.

НЭК «Укрэнерго», Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и немецкая компания NOTUS energy Invest Ukraine GmbH подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере развития проектов возобновляемой энергетики на территории 30-километровой зоны возле ЧАЭС. В рамках сотрудничества планируется создать дополнительные объекты ВИЭ (возобновляемые источники энергии). Как ожидается, ветровая электростанция сможет обеспечить стабильное и безопасное электроснабжение из зоны отчуждения и окрестных населенных пунктов с использованием существующей инфраструктуры и сетей. Также она позволит увеличить долю ВИЭ в энергосистеме Украины. НЭК «Укрэнерго» в рамках сотрудничества будет прогнозировать развитие генерирующих мощностей и развивать систему передачи для обеспечения пропускной способности сетей согласно потребностям рынка.

К сожалению, пока не сообщается, когда именно начнется строительство новой ветровой электростанции возле ЧАЭС и какая мощность у нее будет. Напомним, это не первые попытки использовать зону отчуждения для создания объектов ВИЭ. Еще в 2017 году там началось строительство первой солнечной электростанции.

Источник: ukrinform