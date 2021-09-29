Valve Deckard — вероятное кодовое имя автономной VR-гарнитуры





Несколько упоминаний неизвестного устройства Valve под кодовым названием Deckard в исходном коде SteamVR обнаружил энтузиаст и YouTube-блогер Брэдли «SadlyItsBradley» Линч, который связал свое открытие с последними патентными заявками компании. Как считают зарубежные коллеги, под названием Deckard скрывается автономная VR-гарнитура.

Сайт Ars Technica со ссылкой на собственные источники подтвердил большую часть добытых Линчом сведений, и Valve действительно разрабатывает свою вторую VR-гарнитуру, которая будет полностью автономной, по аналогии с Oculus Quest. Оригинальная VR-гарнитура Valve Index, вышедшая в 2019 году, рассчитана на подключение к ПК.

Сообщается, что Valve нацеливается на систему трекинга Inside Out — все необходимые датчики для отслеживания движений встроены в само устройство и никакой необходимости использования дополнительного оборудования нет.

Информация из отчета Ars Technica в целом согласуется с фрагментами кода, на которые Линч указывает в своем видео. К подтвержденным обоими источниками относится и функция Standalone System Layer в меню разработчика и строка кода, предполагающая, что устройство располагает некоторой внутренней вычислительной мощностью, которая может позволить ему функционировать независимо от внешнего ПК.

В коде также есть упоминания, указывающие некоторую степень беспроводной связи, возможно, через Wi-Fi. Ars Technica также сообщает об обновленной оптике с более высокой точностью и настройкой ключевых параметров.

Сообщения об автономной гарнитуре Vavle особенно интригуют с учетом готовящейся к выходу портативного игрового ПК Steam Deck, который основан на полузаказном APU AMD. В FAQ Valve прямо заявила, что Steam Deck «не оптимизирован» для VR, но в недавнем интервью компания выразила заинтересованность в выпуске автономной VR-гарнитуры с таким процессором.

«Нам пока нечего сказать [об использовании процессора AMD в гарнитуре VR]. Но он будет хорошо работать в этом окружении при необходимом уровне TDP… это очень важно для нас и наших планов на будущее». Грег Кумер дизайнер Steam Deck

Как всегда, нет никаких гарантий, что в конечном итоге устройство выйдет на рынок. Ars Technica припоминает внушительный список отмененный проектов Valve. Но тот факт, что Valve уже выпустила одну гарнитуру VR, которая оказалась успешной, даже несмотря на высокую цену (999 долларов) и находится в шаге от выпуска собственной автономной портативной консоли (ей уже сейчас прогнозируют успех) вселяет надежду, что однажды Deckard сможет выйти на рынок. Надо ли говорить, что Deckard — лишь кодовое название, и финальное имя продукта, если он все-таки увидит свет, может оказаться иными. К слову, Index в свое время фигурировала в SteamVR под кодовым названием Utah.

Видео Линча