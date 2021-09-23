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Valve максимально детально розповіла про Steam Deck у форматі «питання-відповідь»

Valve максимально детально розповіла про Steam Deck у форматі «питання-відповідь»

Valve максимально детально розповіла про Steam Deck у форматі «питання-відповідь»


На офіційному сайті Steam Deck з’явилась окрема сторінка з відповідями на найрізноманітніші питання щодо портативного ігрового комп’ютера Valve — матеріал доступний українською, і в ньому є кілька моментів, які варто виділити.

  • На одному пристрої Steam Deck можна буде використовувати кілька аккаунтів, кожен з них матиме власні локальні збереження та налаштування.
  • Власники Steam Deck зможуть запускати на ньому ігри не зі Steam через Proton.
  • На Steam Deck буде можливість додавати ігри так само як і у клієнті Steam на комп’ютері за допомогою функції «Додати гру».
  • Перехід від Big Picture на інтерфейс Steam Deck буде відбуватись поступово.
  • На всіх системах, які використовують Proton, з’являться нові можливості, зокрема підтримка античіта.
  • Інстальовані на Steam Deck ігри можна буде грати в автономному режимі (якщо для гри не потрібне підключення до Інтернету). Багатокористувацькі мережеві ігри можна грати лише в мережі.
  • Карти microSD на Steam Deck використовують формат ext4 з вирівнюванням регістру. Steam Deck відформатує карту SD у потрібний формат.
  • Steam Deck можна буде під’єднати до ПК через Remote Play і використовувати його як контролер.
  • Steam Deck не оптимізований для роботи у віртуальній реальності, хоча технічно це можливо.
  • Док-станція не забезпечує ніякого приросту швидкодії, а її використання можна порівняти з під’єднанням хабу USB-C до ПК.
  • Екран моделі на 512 ГБ додатково оснащено матованим склом з антибліковим покриттям.
  • Роз’єм на Steam Deck відповідає стандарту CTIA та дозволяє під’єднувати сторонні мікрофони та навушники.
  • Довжина кабелю для зарядки становить 1,5 метра.
  • Спершу Steam Deck можна купити лише в магазині Steam, але Valve допускає можливість співпраці з роздрібними продавцями, коли Deck буде доступний в більшій кількості регіонів (деталі обіцяють повідомити згодом).
  • Steam Deck підтримує мультизавантаження (можна інсталювати кілька ОС) та завантаження ОС з карти microSD.
  • Steam Deck не підтримує зовнішні відеокарти.

Напередодні розробники, які раніше отримали девкіти Steam Deck, поділились враженнями від портативного ПК Valve — в цілому вони залишились задоволені та відзначили безпроблемний запуск ігор і високу продуктивність.

Перші покупці з обмеженого числа країн отримають Steam Deck в грудні 2021 року.

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