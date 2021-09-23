Valve максимально детально розповіла про Steam Deck у форматі «питання-відповідь»
На офіційному сайті Steam Deck з’явилась окрема сторінка з відповідями на найрізноманітніші питання щодо портативного ігрового комп’ютера Valve — матеріал доступний українською, і в ньому є кілька моментів, які варто виділити.
- На одному пристрої Steam Deck можна буде використовувати кілька аккаунтів, кожен з них матиме власні локальні збереження та налаштування.
- Власники Steam Deck зможуть запускати на ньому ігри не зі Steam через Proton.
- На Steam Deck буде можливість додавати ігри так само як і у клієнті Steam на комп’ютері за допомогою функції «Додати гру».
- Перехід від Big Picture на інтерфейс Steam Deck буде відбуватись поступово.
- На всіх системах, які використовують Proton, з’являться нові можливості, зокрема підтримка античіта.
- Інстальовані на Steam Deck ігри можна буде грати в автономному режимі (якщо для гри не потрібне підключення до Інтернету). Багатокористувацькі мережеві ігри можна грати лише в мережі.
- Карти microSD на Steam Deck використовують формат ext4 з вирівнюванням регістру. Steam Deck відформатує карту SD у потрібний формат.
- Steam Deck можна буде під’єднати до ПК через Remote Play і використовувати його як контролер.
- Steam Deck не оптимізований для роботи у віртуальній реальності, хоча технічно це можливо.
- Док-станція не забезпечує ніякого приросту швидкодії, а її використання можна порівняти з під’єднанням хабу USB-C до ПК.
- Екран моделі на 512 ГБ додатково оснащено матованим склом з антибліковим покриттям.
- Роз’єм на Steam Deck відповідає стандарту CTIA та дозволяє під’єднувати сторонні мікрофони та навушники.
- Довжина кабелю для зарядки становить 1,5 метра.
- Спершу Steam Deck можна купити лише в магазині Steam, але Valve допускає можливість співпраці з роздрібними продавцями, коли Deck буде доступний в більшій кількості регіонів (деталі обіцяють повідомити згодом).
- Steam Deck підтримує мультизавантаження (можна інсталювати кілька ОС) та завантаження ОС з карти microSD.
- Steam Deck не підтримує зовнішні відеокарти.
Напередодні розробники, які раніше отримали девкіти Steam Deck, поділились враженнями від портативного ПК Valve — в цілому вони залишились задоволені та відзначили безпроблемний запуск ігор і високу продуктивність.
Перші покупці з обмеженого числа країн отримають Steam Deck в грудні 2021 року.