Valve максимально детально розповіла про Steam Deck у форматі «питання-відповідь»

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На офіційному сайті Steam Deck з’явилась окрема сторінка з відповідями на найрізноманітніші питання щодо портативного ігрового комп’ютера Valve — матеріал доступний українською, і в ньому є кілька моментів, які варто виділити.

На одному пристрої Steam Deck можна буде використовувати кілька аккаунтів, кожен з них матиме власні локальні збереження та налаштування.

Власники Steam Deck зможуть запускати на ньому ігри не зі Steam через Proton.

На Steam Deck буде можливість додавати ігри так само як і у клієнті Steam на комп’ютері за допомогою функції «Додати гру».

Перехід від Big Picture на інтерфейс Steam Deck буде відбуватись поступово.

На всіх системах, які використовують Proton, з’являться нові можливості, зокрема підтримка античіта.

Інстальовані на Steam Deck ігри можна буде грати в автономному режимі (якщо для гри не потрібне підключення до Інтернету). Багатокористувацькі мережеві ігри можна грати лише в мережі.

Карти microSD на Steam Deck використовують формат ext4 з вирівнюванням регістру. Steam Deck відформатує карту SD у потрібний формат.

Steam Deck можна буде під’єднати до ПК через Remote Play і використовувати його як контролер.

Steam Deck не оптимізований для роботи у віртуальній реальності, хоча технічно це можливо.

Док-станція не забезпечує ніякого приросту швидкодії, а її використання можна порівняти з під’єднанням хабу USB-C до ПК.

Екран моделі на 512 ГБ додатково оснащено матованим склом з антибліковим покриттям.

Роз’єм на Steam Deck відповідає стандарту CTIA та дозволяє під’єднувати сторонні мікрофони та навушники.

Довжина кабелю для зарядки становить 1,5 метра.

Спершу Steam Deck можна купити лише в магазині Steam, але Valve допускає можливість співпраці з роздрібними продавцями, коли Deck буде доступний в більшій кількості регіонів (деталі обіцяють повідомити згодом).

Steam Deck підтримує мультизавантаження (можна інсталювати кілька ОС) та завантаження ОС з карти microSD.

Steam Deck не підтримує зовнішні відеокарти.

Напередодні розробники, які раніше отримали девкіти Steam Deck, поділились враженнями від портативного ПК Valve — в цілому вони залишились задоволені та відзначили безпроблемний запуск ігор і високу продуктивність.

Перші покупці з обмеженого числа країн отримають Steam Deck в грудні 2021 року.