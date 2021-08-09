Valve и AMD вместе работают над обеспечением совместимости Steam Deck с Windows 11

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Valve уточнила, что сейчас вовсю работает с AMD над обеспечением совместимости портативного ПК Steam Deck с новейшей ОС Windows 11. Об этом сообщил разработчик Steam Deck Грег Кумер в интервью PC Gamer.

На момент анонса Steam Deck в июле Valve заявляла для Steam Deck поддержку актуальной версии ОС Windows 10, а касательно Windows 11, у которой в списке обязательных требований модуль TPM 2.0, ясности не было. Теперь есть — Valve объединилась с AMD для реализации эмуляции TPM в UEFI и обеспечения совместимости с Windows 11.

«Как раз сейчас идет работа над TPM. Мы уделяли слишком много внимания Windows 10, поэтому пока не сильно продвинулись в этом вопросе. Но мы рассчитываем, что справимся с этой задачей. Сейчас ничто не указывает на то, что с Windows 11 будут какие-то проблемы». Грег Кумер, разработчик Steam Deck

Из коробки Steam Deck будет работать под управлением ОС SteamOS 3.0. Она основана на базе ArchLinux, дополнена слоем совместимости Proton для обеспечения простой возможности запуска Windows-игр из каталога Steam без необходимости их портирования на Steam Deck и оптимизирована для форм-фактора портативной консоли. Помимо стандартной оболочки от Valve, в Steam Deck также будет стандартный рабочий стол Linux.

Ранее Phoronix сообщал, что AMD и Valve вместе работают над драйвером Linux — он должен повысить производительность центрального процессора Steam Deck.

Грег Кумер также подтвердил, что док-станция для Steam Deck не даст какого-либо буста производительности по аналогии с Nintendo Switch — изначально в Valve рассматривали эту концепцию, но в итоге решили отказаться ввиду избыточности, сосредоточившись на портативности. Док-станция с портами для периферийных устройств и внешним дисплеям поступит в продажу позже. Valve обещала рассказать подробности о ней в обозримом будущем.