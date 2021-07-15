Valve представила портативную консоль Steam Deck на Linux — запуск игр из библиотеки Steam и цена от 399 долларов





Valve без предупреждения анонсировала Steam Deck — собственную портативную консоль, которая ранее фигурировала в утечках как SteamPal и внешне напоминает Nintendo Switch. На сайте Steam появилась целевая страничка продукта с подробным описанием и возможностью предварительного резервирования консоли.

Главные особенности

Огромное количество органов управления — на передней части находятся два стика и два небольших Steam Controller-подобных трекпада под ними, кнопки ABXY, крестовина D-pad, кнопки Steam, View, Options и Быстрый доступ.

Отдельно в продажу поступит док-станция с портами для периферийных устройств и внешним дисплеям. Но для подключения консоли к ТВ она не понадобится — Valve заявляет, что «Steam Deck можно подключить к телевизору, монитору или даже старому ЭЛТ-телевизору, имея подходящие кабели». Устройство оснащается полноценными портами USB-C с поддержкой HDMI, Ethernet и USB, аудиоразъемом 3,5 мм, также поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключение.

Программная платформа — «новая версия SteamOS», оптимизированная для форм-фактора портативной консоли. Сама ОС основана на Linux и дополнена слоем совместимости Proton для обеспечения простой возможности запуска Windows-игр из каталога Steam без необходимости их портирования на Steam Deck.

«новая версия SteamOS», оптимизированная для форм-фактора портативной консоли. Сама ОС основана на Linux и дополнена слоем совместимости Proton для обеспечения простой возможности запуска Windows-игр из каталога Steam без необходимости их портирования на Steam Deck. Steam Deck по сути является полноценным мини-ПК под управлением Linux, так что подкованные в техническом плане пользователи смогут при желании перейти на обычный рабочий стол Linux. Valve отмечает, что к Steam Deck можно будет подключить мышь, клавиатуру и монитор, а также установить другие игровые магазины, обычное программное обеспечение для ПК, просматривать веб-страницы и многое другое.

В Steam Deck доступны основные возможности обычного декстопного приложения Steam — чат, уведомления, поддержка сохранения в облаке и синхронизация всей пользовательской библиотеки, коллекций и избранного. Также поддерживается стриминг игр с ПК через Remote Play.

Технические характеристики

Платформа: APU AMD c 4-ядерным/8-поточным CPU на микроархитектуре Zen 2 и GPU c 8 вычислительных блоков RDNA2 (512 потоковых процессоров). CPU трудится на частоте 2,4-3,5 ГГц, а GPU — на частоте 1,0-1,6 ГГц.

Дисплей: семидюймовая сенсорная панель с разрешением 1280×800 пикселей, яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц.

ОЗУ: 16 ГБ LPDDR5.

ПЗУ: 64 ГБ (eMMC), 256 или 512 ГБ (NVMe SSD). Во всех вариантах есть слот microSD

Аккумулятор и автономность: встроенный элемент на 40 Вт·ч, до 7-8 часов на одном заряде.

Габариты и масса: 298х117х49 мм при 669 г.

Цены и сроки поступления в продажу

Предварительное резервирование Steam Deck откроется 16 июля в 20:00 по Киеву. Обязательным условием бронирования является внесение (возвращаемого) депозита в пять долларов. Для борьбы с ботами-перекупщиками предусмотрен специальный защитный механизм — на старте она не позволит оставлять заявки аккаунтам, которые не совершали никаких покупок в Steam за июнь 2021-го. В декабре 2021-го начнутся фактические продажи Steam Deck в странах «первой волны» — США, Канаде, Великобритании и ЕС. Начиная с 2022 года продажи постепенно охватят другие страны.

Официальные цены Steam Deck для США:

64 ГБ — 399 долларов

256 ГБ — 529 долларов

512 ГБ — 649 долларов

Фото и первый взгляд от IGN

Обозреватель IGN Бо Мур, который в течение нескольких дней тестировал портативную консоль Steam Deck, опубликовал первый взгляд на устройство. По итогу журналист остался в большом восторге от устройства. В рамках теста он поиграл в несколько игр, включая DOOM Eternal, Portal 2, Death Stranding, Control, Star Wars Jedi: Fallen Order, Stardew Valley и Hades. Все они работали без каких-либо проблем (никак просадок FPS, фризов или вылетов не было), а само устройство во время игр не перегревалось. С полным эксклюзивным превью Steam Deck от IGN желающие могут ознакомиться ниже.

В интервью IGN глава Valve Гейб Ньюэлл заявил, что компании пришлось занять «очень агрессивную» позицию в плане ценообразования, назвав цену «критическим» и «болезненным» аспектом разработки. В Valve считают, что умеренная цена, высокая производительность и впечатляющий пользовательский опыт обеспечат ей конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

И это совершенно другая стратегия, нежели в случае с гарнитурой Valve Index VR, когда компания намеренно пыталась продвинуть отрасль вперед, предлагая то, что на тот момент было самым дорогим потребительским VR-устройством при цене 999 долларов. Базовая Steam Deck при цене в 400 долларов на 50 долларов дороже новой модели Nintendo Switch c 7″ OLED-дисплеем, предзаказы на которую открываются сегодня со стартом продаж 8 октября.

Геймдизайнер Valve Грег Кумер рассказал IGN, что, будучи настроенной на успех Steam Deck, компания уже размышляет о будущих моделях и предлагает «конструктивные блоки» другим производителям. «Мы рассматриваем это как новую категорию устройств в области ПК», сказал он. Это невольно вызывает воспоминания о неудачной инициативе Steam Machines, в рамках которой компания пыталась побудить партнеров создавать игровые настольные компьютеры с Linux, но новая инициатива имеет несколько ключевых отличий. На этот раз Valve сначала создала собственное устройство, теперь есть Proton (играм не потребуется портирование), и эта «категория» ПК на самом деле уже существует некоторое время (речь о проскакивающих время от времени проектах портативных консолей на Windows).