ASUS выпустила UEFI с поддержкой Windows 11 и включенным по умолчанию TPM для ряда материнских плат

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ASUS потихоньку готовится к запуску Windows 11 и работает над обеспечением ее поддержки в платах прошлых серий — производитель выпустил новые прошивки для разных чипсетов, в том числе и для моделей, поддерживающих процессоры Intel Kaby Lake 2017 года. В список вошли чипсеты Intel и AMD, и эти свежие обновления прошивки даже автоматически включают TPM (Trusted Platform Module).

TPM (Trusted Platform Module) — криптографический процессор для шифрования и защиты от взлома, который подключается к материнской плате в качестве отдельного чипа, либо эмулируется средствами основного CPU (Intel и AMD ранее реализовали эмуляцию TPM в UEFI). TPM 2.0 числится в списке обязательных требований Windows 11 и ранее Microsoft предостерегла пользователей от обхода минимальных требований ОС.

Модуль TPM присутствует в том или ином виде в большинстве современных компьютеров, но может быть отключен в BIOS по умолчанию (проверить версию TPM можно, нажав Win + R и выполнив команду tpm.msc). Именно с TPM было связано то, что официальная утилита проверки совместимости ПК с Windows 11 зачастую выдавала неправильный результат, а еще это привело к дефициту криптопроцессоров — из-за путаницы сразу после анонса все бросились отчаянно скупать модули TPM.

ASUS решила включить TPM по умолчанию, чтобы людям не приходилось копаться в настройках.

Компания планирует обновить широкий спектр материнских плат для обеспечения совместимости с Windows 11, но некоторым придется немного подождать выхода соответствующих обновлений. Сайт Neowin опубликовал список материнских плат ASUS, совместимых с Windows 11. Кроме того, на официальном сайте ASUS можно отслеживать статус обновления прошивки для различных плат AMD и Intel.

Те, кто купил готовую сборку и не знает, какая именно материнская плата установлена внутри, могут легко узнать номер модели — Пуск> Выполнить> msinfo32.

Готовые к Windows 11 материнские платы есть не только у ASUS. Другие производители — Gigabyte, Asrock, Biostar и MSI — ранее тоже опубликовали списки плат, которые будут работать с Windows 11.

Финальная версия Windows 11 выйдет этой осенью — в промо-материалах ОС фигурировала дата 20 октября. Но бесплатный апдейт для владельцев «десятки» появится не раньше 2022 года. На прошлой неделе Microsoft выпустила первую публичную бета-версию Windows 11.