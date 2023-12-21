Valve обновила бета-версию Steam: возможность скрывать от друзей постыдные игры и улучшения корзины

Valve выпустила большое обновление для бета-версии клиенту Steam с рядом заметных нововведений, включая возможность скрывать от друзей срамные игры. Очевидно, эта функция будет пользоваться безумной популярностью среди поклонников игр для взрослых, которых у Steam немало.

Steam уже давно предлагает на выбор несколько уровней конфиденциальности профиля и списка игр в настройках. Теперь команда решила дополнить их новой опцией на случай, когда нужно скрывать часть коллекции от друзей и других пользователей. Она получила нехитрое название – Приватные игры.

Со вчера новая возможность доступна всем пользователям бета-версии Steam – они могут обозначать отдельные игры приватными, после чего они исчезнут со всех мест, где их может увидеть кто-то другой. Это включает: факт наличия определенной игры, время и деятельность в ней, а также внутриигровой статус игроков. Это позволит оставить большую часть библиотеки Steam видимой для друзей, поэтому они и дальше смогут отслеживать игровую активность и при желании присоединиться к игре. В то же время, часть коллекция останется личной — и невидимой для остальных. Пометить игру приватной можно в трех местах: в корзине, списке игр (доступном в браузере) и библиотеке клиента Steam (страница игры → значок шестерни → «Управление»).

Корзина магазина Steam тоже получила новые функции, в частности его содержимое теперь синхронизируется на всех активных устройствах, с которых пользователь вошел в свой аккаунт Steam. После добавления товара в корзину можно нажать кнопку Продолжить покупки, чтобы сразу вернуться в магазин. Также появилась опция оптового дарования, позволяющая покупать подарки одновременно для нескольких друзей (и для себя) без необходимости оформлять несколько заказов – все в одном диалоговом окне.

Чтобы установить бета-версию Steam, необходимо перейти в меню в левом верхнем углу программы, выбрать Настройки, а затем на вкладке Интерфейс в пункте Участие в бета-тестировании клиента Steam выбрать канал Steam Beta Update.