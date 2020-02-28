Valve предлагает городам побороться за право проведения чемпионата The International

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





У городов, которые проиграли заявки на проведение Олимпийских игр или других крупных спортивных мероприятий, может появиться ещё одна возможность проявить себя. Компания Valve Software запрашивает заявки от «принимающих городов» на The International – ежегодный чемпионат по Dota 2, являющийся одним из лучших киберспортивных турниров. Сегодня Valve опубликовала документ запроса предложений (RFP), в котором города просят провести у себя турнир следующего года.

Как говорится в предложении, «с точки зрения глобального зрительского интереса, международной привлекательности и посещаемости, The International можно сравнить с Суперкубком НФЛ, открытым чемпионатом США по гольфу или песенным конкурсом Евровидение». Исторически, мероприятие привлекало от 50 тыс. до 60 тыс. уникальных посетителей, утверждает Valve. Ванкувер, Сиэтл и Шанхай принимали чемпионат у себя в прошлом, а Стокгольм будет принимать в этом году.

По данным Valve, в 2018 году турнир The International помог влить в экономику Ванкувера дополнительные $7,8 млн. Компания утверждает, что мероприятие обеспечит приток посетителей для местного бизнеса и позволит создать дополнительные рабочие места в принимающем городе.

Valve будет отвечать на все запросы, связанные с подачей заявки на проведение чемпионата The International, до 15 марта. Городам необходимо подать свои заявки до 31 марта.

Источник: Engadget