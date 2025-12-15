Half-Life 3 выйдет весной 2026 года как лаунч-тайтл для Steam Machine, — инсайдер

Разговоры о Half-Life 3 не закончатся никогда… или уже весной 2026 года. Инсайдер говорит, что долгожданная игра станет движущей силой для запуска для новой Steam Machine от Valve.

Старший редактор Insider Gaming Майк Стро в подкасте Insider Gaming Weekly сослался на источники, которые он называет «надежными». По его словам, релиз Half-Life 3 привязан сразу к нескольким продуктам Valve, которые анонсировали месяцем ранее.

«Мне конкретно сказали, что окно релиза — весна 2026 года: для Steam Machine, для Frame, для Controller и для Half-Life 3. В итоге игра настоящая», — говорит он.

Как мы знаем, все предыдущие даты, которые «гуляли» вокруг Half-Life 3, давно прошли. Но инсайдер утверждает, что его источники «все еще непоколебимы в том, что это игра будет запущена вместе со Steam Machine«. Он говорит, что вопрос сейчас не в том, существует ли игра, а в том, когда Valve сможет ее показать.

Главная причина задержки анонса — проблемы с ценообразованием нового железа. Valve до сих пор не определилась с ценой Steam Machine из-за резкого подорожания комплектующих, в частности из-за дефицита оперативной памяти. Даже Samsung пришлось отказать самой себе в продаже памяти. Судя по тенденции, ближайшие полтора года можно даже не надеяться на уменьшение цен на накопители. Майк Стро не имеет «никаких сомнений, что Valve все еще пытается принять решение на фоне того, что происходит с компонентами».

«[Цены] выросли на 200%, 300%, 500% от того, что было в октябре, и ситуация только ухудшается», — продолжает он в подкасте.

Из-за этого Valve якобы не хочет анонсировать Half-Life 3 отдельно, а потом месяцами ждать, пока будет готово оборудование. План, по словам инсайдера, следующий: запустить всё одновременно: Steam Machine, сопутствующие устройства (Steam Controller + Steam Frame) и саму игру весной 2026 года. При этом он не уверен, что Steam Machine успеет выйти даже в первом квартале 2026-го, как планировалось ранее.

«Люди, с которыми я разговаривал об этой игре, не являются обычными источниками… Это те же источники, которые предоставили мне детали по Madden… Это не случайные, одноразовые люди, и они все еще непоколебимы в том, что Half-Life 3 выйдет весной», — уверяет инсайдер.

Официально, конечно же, Valve ничего не подтверждала. Компания не показывала никаких тизеров, несмотря на ожидания фанатов увидеть что-то во время The Game Awards. Интерес к теме подогревали прошлогоднее обновление Half-Life 2 к 20-летию игры, демо-версия второй части на RTX и слухи о том, что Half-Life 3 уже можно пройти от начала до конца.

Казалось все указывали на анонс в декабре, но ситуация с компонентами «пошла не по плану». В итоге Valve, похоже, взяла паузу для решения вопроса с железом и ценой, чтобы избежать кучи проблем. Конечно, если релиз игры не затянувшийся пранк над геймерами.

Источник: Engadget