Kingston и SK Hynix призывают поторопиться с апгрейдом RAM или SSD — кризис продлится до 2028 года

Если вы планируете обновить оперативную память или SSD, медлить не стоит. Об этом прямо заявил менеджер направления SSD для ЦОД компании Kingston Камерон Крендалл в интервью на подкасте The Full Nerd Network. По его словам, цены на NAND-память, которая лежит в основе SSD и частично влияет на стоимость RAM, будут расти на протяжении всего 2026 года.

По данным Kingston, с первого квартала 2025 года цены на NAND выросли на 246%, причем 70% этого скачка пришлись только на последние 60 дней. Поскольку NAND формирует около 90% себестоимости SSD, производителям приходится пересматривать цены на конечные продукты.

Комментируя ситуацию для потребителей, Крендалл подчеркнул:

«Лучшее, что можно сделать, если вы планируете обновление, — сделать это сейчас и не ждать, потому что цены продолжат расти».

Он также добавил:

«Не откладывайте покупку. Через 30 дней она будет дороже. И еще дороже через следующие 30».

По словам представителя Kingston, такого стремительного роста цен на память он не видел за 29 лет работы в компании.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Эта оценка противоречит по прогнозам Sapphire, где считают, что рынок DRAM может стабилизироваться в течение 6-8 месяцев. В то же время Крендалл признает цикличность рынка памяти и отмечает, что сейчас он находится в фазе роста. Именно поэтому производители не спешат расширять производство или строить новые фабрики — существует риск, что «пузырь ИИ» лопнет, и компании останутся с большими запасами NAND без спроса.

В подкасте также обсудили, пойдет ли Kingston путём Micron и покинет ли потребительский сегмент. Крендалл заверил, что компания сосредотачивается на каналах дистрибуции и вместе с другими производителями SSD и ОЗУ будет компенсировать выход Crucial с этого рынка.

Впрочем, дефицит памяти усиливается. Основной драйвер — растущий спрос со стороны ИИ-датацентров. Сообщается, что Samsung уже удвоила контрактные цены на DDR5, а Dell и Lenovo ограничивают средние конфигурации ноутбуков лишь 8 ГБ оперативной памяти, чтобы удержать цену готовых устройств. Даже ожидаемая Steam Machine может задержаться или выйти в формате barebone из-за нехватки компонентов.

Аналитики SK Hynix рисуют еще более мрачную картину. По внутренним оценкам компании, которыми поделился обозреватель BullsLab Jay, дефицит DRAM может продлиться как минимум до 2028 года. Причина — медленный ввод новых фабрик в строй. Поэтому значительные объемы DRAM ожидают не раньше 2028-го. Параллельно растут и требования к ПК, особенно на фоне популярности ИИ-систем.

SK Hynix internal analysis ▪ Supply

Excluding HBM and SOCAMM, supply bit growth for commodity DRAM is projected to be constrained through 2028. ▪ Production & Inventory

While supplier inventories are being depleted to minimum levels, production Capacity is expected to see… pic.twitter.com/ITa21oKSrR — BullsLab Jay (@BullsLab) December 10, 2025

На фоне дисбаланса между спросом и предложением SK Hynix не ожидает стабилизации рынка раньше 2028 года, хотя признает, что это лишь один из возможных сценариев. Более оптимистичные прогнозы, как у Sapphire, все еще существуют — при условии, что потребители воздержатся от панических покупок.

Источник: tomshardware, notebookcheck