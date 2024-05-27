VBScript — RIP. Microsoft хоронит 27-летний язык программирования

Корпорация Microsoft прекращает поддержку сценариев VBScript для Windows.

VBScript — это язык сценариев, который Microsoft впервые представила в 1996 году. Он был доступен как системный компонент в ОС Windows и широко использовался для автоматизации задач и управления программами на базе Windows. Синтаксис VBScript является несколько упрощенной версией синтаксиса языка Visual Basic, в частности, не поддерживается типизация: все переменные имеют тип Variant.

В своем блоге Microsoft отметили, что использование VBScript уменьшилось в пользу более современных веб-технологий.

Руководитель программы Microsoft Навин Шанкар заявил, что было принято решение прекратить поддержку, чтобы перейти к более современным, эффективным и усовершенствованным вариантам.

«С годами технология прогрессировала, создав более мощные и универсальные языки сценариев, такие как JavaScript и PowerShell. Эти языки предлагают более широкие возможности и лучше подходят для современных задач веб-разработки и автоматизации», — подчеркнул он.

VBScript исчезнет все довольно скоро — сразу после релиза масштабного обновления Windows 11 (24H2), релиз которого намечен на III-IV квартал 2024 года. Прекращение поддержки будет происходить в три этапа.