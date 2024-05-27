VBScript — RIP. Microsoft хоронит 27-летний язык программирования

Корпорация Microsoft прекращает поддержку сценариев VBScript для Windows.
VBScript — это язык сценариев, который Microsoft впервые представила в 1996 году. Он был доступен как системный компонент в ОС Windows и широко использовался для автоматизации задач и управления программами на базе Windows. Синтаксис VBScript является несколько упрощенной версией синтаксиса языка Visual Basic, в частности, не поддерживается типизация: все переменные имеют тип Variant.
В своем блоге Microsoft отметили, что использование VBScript уменьшилось в пользу более современных веб-технологий.
Руководитель программы Microsoft Навин Шанкар заявил, что было принято решение прекратить поддержку, чтобы перейти к более современным, эффективным и усовершенствованным вариантам.
«С годами технология прогрессировала, создав более мощные и универсальные языки сценариев, такие как JavaScript и PowerShell. Эти языки предлагают более широкие возможности и лучше подходят для современных задач веб-разработки и автоматизации», — подчеркнул он.
VBScript исчезнет все довольно скоро — сразу после релиза масштабного обновления Windows 11 (24H2), релиз которого намечен на III-IV квартал 2024 года. Прекращение поддержки будет происходить в три этапа.
- Ряд компонентов, которые предназначены для поддержки скриптового языка, будут переведены в категорию функций по запросу (Features on Demand, FOD). В FOD входят дополнительные компоненты ОС — .NET Framework (.NetFx3), Hyper-V и WSL. Их, при необходимости, можно установить дополнительно. В первом этапе VBScript останется дефолтным элементом системы.
- VBScript перестанет автоматически устанавливаться вместе с Windows. При желании его можно будет вернуть как FOD-компонент. Эта возможность предусмотрена для тех пользователей, кому скриптовый язык все же нужен. Реализация второго этапа намечена на 2027 год.
- Microsoft полностью откажется от поддержки VBScript, и скриптовый язык исчезнет из Windows. Когда будет реализован этот этап — неизвестно.