Веб-версия Google Translate получила обновленный дизайн в стиле Material Design 2.0

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Компания Google продолжает планомерно обновлять свои фирменные приложения и сервисы, приводя их внешний вид в соответствие концепции дизайна Material Design 2.0. Эта процедура уже затронула множество программ и сервисов. Теперь пришел черед веб-версии Google Translate.

Команда разработчиков Google отмечает, что на момент запуска 12 лет назад сервис Google Translate владел только двумя языками – английским и арабским. Сейчас же сервис знает 103 языка и ежегодно суммарно переводит 30 трлн предложений.

Обновление принесло новые иконки, шрифт Sans и сделало интерфейс полностью бесцветным, то есть, белым. Разработчики вынесли кнопку «Документы» для загрузки документов на перевод на более видное место. Сохранять важные переводы для их дальнейшего использования в обновленном интерфейсе стало удобнее, а найти необходимый теперь гораздо проще благодаря меткам и возможности сортировки и группировки этих самых переводов.

Помимо визуальных изменений есть как минимум одно функциональное улучшение. Интерфейс стал «отзывчивым» – веб-версия научилась динамически подстраиваться под размер экрана устройства. И теперь интерфейс приложения выглядеть одинаково на всех устройствах, будь то смартфон, планшет или ноутбук.

Источник: Google