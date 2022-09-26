«Ведьмак», «Энола Холмс 2», а также другие анонсы и трейлеры с Netflix Tudum

Второй год подряд Netflix проводит трансляцию мероприятия Tudum, во время которого демонстрирует некоторые из своих самых ожидаемых фильмов и сериалов. В этом году охват расширили за счёт игровой тематики. Рассмотрим наиболее интересные анонсы с мероприятия Netflix Tudum.
«Энола Холмс 2»
В сиквеле «Энолы Холмс» Милли Бобби Браун и Генри Кавилл снова сыграли роли брата и сестры Холмсов, только на этот раз Энола — самостоятельный детектив. Фильм выйдет 4 ноября.
«Каменное сердце»
Боевик «Каменное сердце» с Галь Гадот в главной роли должен выйти на Netflix в 2023 году. В съёмках также принимали участие Джейми Дорнан и Алия Бхатт.
«Королева Шарлотта»
Netflix показала небольшой фрагмент из приквела к сериалу «Бриджертоны».
«Уэнздей»
Новый трейлер спин-оффа «Семейки Аддамс» посвящён разумной руке. Сериал стартует на Netflix 23 ноября.
«Пиноккио»
Новое видео дает краткое представление о том, как был воплощен в жизнь фантастический мир покадровой анимации «Пиноккио» с Гильермо дель Торо. Фильм выйдет 9 декабря.
«Мать»
Дженнифер Лопес в роли наемного убийцы пытается спасти дочь, от которой она была вынуждена отказаться. Трансляция запланирована на май 2023 года.
«Ведьмак: Происхождение»
Показали первый трейлер приквела «Ведьмака» с Мишель Йео в главной роли. Сериал выйдет на Netflix в декабре.
«Они клонировали Тайрона»
Комедийный научно-фантастический детектив, в котором герои расследуют «гнусный правительственный эксперимент». Фильм обещают «скоро».
«Ведьмак»
Netflix подтвердила, что третий сезон «Ведьмака» выйдет летом 2023 года.
Oxenfree
Приключенческая мистическая игра о мистических событиях, впервые вышедшая в 2016 году, теперь появилась на Netflix – вскоре после того как сервис выкупил её разработчика Night School Studio.
«Достать ножи 2»
Новый трейлер фильма, показ которого запланирован на декабрь.
«Школа добра и зла»
Адаптация «Школы добра и зла» выйти на Netflix 19 октября.
«Зов ада»
Второй сезон «Зова ада» официально подтверждён, но сроки начала его показа пока не называются.
«Бумажный дом: Корея»
Эпизоды второй части сериала обещают начать показывать «скоро», но без уточнения даты.
«Игра в кальмара»
Пока ведутся работы над вторым сезоном «Игры в кальмара», режиссёр показал не публиковавшийся ранее фрагмент из дебютного сезона. Что касается продолжения, режиссёр говорит, что второй сезон «будет наполнен совершенно новыми историями».
Источник: The Verge