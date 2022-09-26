«Ведьмак», «Энола Холмс 2», а также другие анонсы и трейлеры с Netflix Tudum

Второй год подряд Netflix проводит трансляцию мероприятия Tudum, во время которого демонстрирует некоторые из своих самых ожидаемых фильмов и сериалов. В этом году охват расширили за счёт игровой тематики. Рассмотрим наиболее интересные анонсы с мероприятия Netflix Tudum.

«Энола Холмс 2»

В сиквеле «Энолы Холмс» Милли Бобби Браун и Генри Кавилл снова сыграли роли брата и сестры Холмсов, только на этот раз Энола — самостоятельный детектив. Фильм выйдет 4 ноября.

«Каменное сердце»

Боевик «Каменное сердце» с Галь Гадот в главной роли должен выйти на Netflix в 2023 году. В съёмках также принимали участие Джейми Дорнан и Алия Бхатт.

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«Королева Шарлотта»

Netflix показала небольшой фрагмент из приквела к сериалу «Бриджертоны».

«Уэнздей»

Новый трейлер спин-оффа «Семейки Аддамс» посвящён разумной руке. Сериал стартует на Netflix 23 ноября.

«Пиноккио»

Новое видео дает краткое представление о том, как был воплощен в жизнь фантастический мир покадровой анимации «Пиноккио» с Гильермо дель Торо. Фильм выйдет 9 декабря.

«Мать»

Дженнифер Лопес в роли наемного убийцы пытается спасти дочь, от которой она была вынуждена отказаться. Трансляция запланирована на май 2023 года.

«Ведьмак: Происхождение»

Показали первый трейлер приквела «Ведьмака» с Мишель Йео в главной роли. Сериал выйдет на Netflix в декабре.

«Они клонировали Тайрона»

Комедийный научно-фантастический детектив, в котором герои расследуют «гнусный правительственный эксперимент». Фильм обещают «скоро».

«Ведьмак»

Netflix подтвердила, что третий сезон «Ведьмака» выйдет летом 2023 года.

Oxenfree

Приключенческая мистическая игра о мистических событиях, впервые вышедшая в 2016 году, теперь появилась на Netflix – вскоре после того как сервис выкупил её разработчика Night School Studio.

«Достать ножи 2»

Новый трейлер фильма, показ которого запланирован на декабрь.

«Школа добра и зла»

Адаптация «Школы добра и зла» выйти на Netflix 19 октября.

«Зов ада»

Второй сезон «Зова ада» официально подтверждён, но сроки начала его показа пока не называются.

«Бумажный дом: Корея»

Эпизоды второй части сериала обещают начать показывать «скоро», но без уточнения даты.

«Игра в кальмара»

Пока ведутся работы над вторым сезоном «Игры в кальмара», режиссёр показал не публиковавшийся ранее фрагмент из дебютного сезона. Что касается продолжения, режиссёр говорит, что второй сезон «будет наполнен совершенно новыми историями».

Источник: The Verge