Верховная Рада приняла закон, который должен подстегнуть развитие государственных и прочих электронных услуг

Как сообщает ресурс LIGA.net, Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла правительственный законопроект «Про электронные доверительные услуги» №4685, за его принятие во втором чтении проголосовали 240 депутатов. Ранее в Минюсте заявляли, что внедрение в Украине системы электронных доверительных услуг является ключевым для интеграции страны в информационное пространство ЕС.

В комплекс утвержденных услуг входят различные инструменты администрирования бизнеса: электронная идентификация (BankID, Mobile ID), электронная подпись, электронная печать, пометка времени, электронная рекомендованная почтовая доставка, фейк-контроль электронных ресурсов и пр.

Ожидается, что этот законопроект в целом подстегнет развитие сферы электронных соответствующих электронных услуг в Украине, в том числе и государственных. В конечном итоге пользователи смогут получать те или иные услуги через мобильных телефон ().

Документом предусмотрено, что за госрегулирование этой сферы будут отвечать Кабмин, специальный центральный орган и Национальный банк Украины.

Пользователям предоставят право выбирать, кто будет им предоставлять такие услуги. Также они будут вправе подать заявление об отмене, блокировании или восстановлении своего сертификата открытого ключа. При этом пользователи обязаны обеспечивать невозможность доступа посторонних к своему ключу. А также немедленно сообщать тому, кто предоставляет электронные услуги о подозрении или факте компрометации личного ключа. Поставщики же услуг в свою очередь обязаны обеспечить защиту персональных данных пользователей.

Существующие аккредитованные центры сертификации ключей автоматически вносятся в доверительный список, а электронные цифровые подписи и сертификаты открытого ключа смогут использоваться до завершения срока их действия, но не дольше двух лет с дня вступления в силу закона.

Закон вступает в силу через год после публикации.

Источник: LIGA.net