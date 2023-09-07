Новости Наука и космос 07.09.2023 в 11:04

Вертолет Ingenuity «налетал» на Марсе 100 минут, совершив в воскресенье свой 57-й рейс

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Марсианский вертолет NASA Ingenuity в воскресенье, 3 сентября, совершил свой 57-й полет по Красной планете.

2-килограммовый Ingenuity преодолел более 217 метров в течение 129 секундного полета. Последний показатель увеличил общее время полетов марсианского вертолета до 102,4 минуты.

Гелікоптер Ingenuity «‎налітав» на Марсі 100 хв, здійснивши у неділю свій 57-й рейс
Ingenuity засняв свою тень во время 57-го полета на Марсе, 3 сентября 2023 года. Фото: NASA/JPL-Caltech

Ingenuity с марсоходом NASA Perseverance высадился на Марсе в 2021 году в 45-километровом кратере Езеро. Миллиарды лет назад в этом регионе, как считается, были расположены большое озеро и дельта реки – именно здесь ровер собирает образцы для будущей отправки на Землю.

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Что касается Ingenuity, то его первоначальной задачей было показать, что исследования Марса с воздуха вообще возможны, несмотря на тонкую атмосферу планеты. 19 апреля 2021 года Ingenuity стал первым летательным аппаратом, совершившим полет в другом мире, а впоследствии он регулярно бил свои собственные рекорды.

Американское космическое агентство планирует в будущем поставить два вертолета, похожих на Ingenuity, в миссии посадочного модуля, забирающего образцы у Perseverance. Также в NASA работают над более крупными и мощными моделями, которые могли бы самостоятельно исследовать Марс и собирать данные в труднодоступных местах, охватывая большие участки поверхности Красной планеты.

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