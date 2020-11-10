Take-Two объявила о покупке Codemasters за $994 млн

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Завершить сделку планируется в начале 2021 года.

Обновлено: Официальное объявление о сделке не заставило себя долго ждать. Сумма сделки — 994 миллиона долларов.

В распоряжении VGC оказалась копия письма главы издательства Take-Two Штрауса Зельника, разосланная инвесторам 10 ноября. Оно подтверждает, что переговоры между Take-Two и Codemasters увенчались успехом и компании подписали соглашение, по условиям которого вторая перейдет под крыло первой.

«Мы очень рады объявить об этой выигрышной сделке с советом директором Codemasters. Codemasters получила заслуженное признание благодаря нескольким самым популярными коммерчески успешным гоночным франшизам в нашей отрасли, и мы уверены, что их предложения будут в значительной степени дополнять наш спортивный портфель и способствовать дальнейшему долгосрочному росту бизнеса». Take-Two

Codemasters в первую очередь известна по игровым франшизам GRID, Colin McRae Rally и DIRT. В конце 2019-го компания также приобрела Slightly Mad (Project CARS) и стала лицензированным разработчиком официальных раллийных симуляторов чемпионата WRC. Иными словами, для издательства Take-Two, владеющей 2K, Rockstar и Private Division, это весьма ценное приобретение.

Сообщается, что после закрытия сделки, которое ожидается в начале 2021 года, Codemasters продолжит работать как автономное подразделение в составе 2K с прежним руководством.

Финансовые подробности сделки пока неизвестны. Но накануне говорилось, что Take-Two заплатит за Codemasters около $980 млн, оплатив покупку акциями и денежными средствами.