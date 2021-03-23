Вице-президент по связям с разработчиками ушёл из Apple накануне судебного разбирательства с Epic Games





Двадцать лет назад генеральный директор Apple Стив Джобс переманил из Adobe Рона Окамото, чтобы тот стал вице-президентом по связям с разработчиками, а затем помогал в создании App Store. Теперь же стало известно, что он ушёл в отставку – за несколько месяцев до судебного разбирательства, связанного с работой Apple App Store.

В Bloomberg обратили внимание, что Окамото не только был указан в качестве потенциального свидетеля на этом процессе, но и в судебных документах он фигурирует как бывший вице-президент по связям с разработчиками, а не как действующий руководитель. Bloomberg сообщает, что на смену Окамото пришла Сьюзан Прескотт, ранее занимавшая должность руководителя отдела маркетинга продуктов. В 2015 году она стала одним из публичных лиц Apple.

Окамото по-прежнему должен выступать в качестве свидетеля в суде. Вероятно, он будет свидетельствовать о политике App Store, бизнес-модели, её сравнении с разработкой для macOS и о «трансформации бизнеса прикладного программного обеспечения».

Источник: The Verge