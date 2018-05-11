Видео дня: робот Boston Dynamics Atlas на утренней пробежке

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Компания Boston Dynamics продолжает развивать своих роботов, делая их движения все более естественными. Об успехах прямоходящего робота Atlas, который недавно научился делать сальто, и робота-собаки SpotMini красноречивее всего говорят новые видеоролики.

В первом ролике с участием человекоподобного Atlas особенно удивляет способность робота свободно бегать по газону. Нет, вы только посмотрите, насколько легко и изящно передвигается робот! Причем это своего рода бег с препятствиями. А ведь еще совсем недавно Атлас только учился ходить прямо и падал со сцены. В общем, на этой планете явно становится небезопасно.

Второе видео про робота SpotMini демонстрирует способность последнего ориентироваться в огромном складском помещении. Также на видео показано, как робот поднимается и спускается по ступенькам деревянной лестницы.

Интересно, как на это новое видео отреагирует Илон Маск, известный своей риторикой о необходимости строгого контроля и регулирования роботов и ИИ. Вероятность того, что Boston Dynamics повторит судьбу вымышленной Cyberdine Systems из вселенной «Терминатор», повышается…

Источник: YouTube (1 и 2)