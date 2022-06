Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060, вероятно, будет потреблять больше энергии, чем нынешняя GeForce RTX 3070 (220 Вт)

В сети начали появляться слухи о линейке настольных видеокарт NVIDIA следующего поколения. И сведения о некоторых из грядущих моделей вызывают удивление.

Так, по данным инсайдера Kopite7kimi будущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 получит более высокий уровень энергопотребления, чем нынешняя GeForce RTX 3070. Напомним, модель GeForce RTX 3070 выполнена на базе урезанного GPU GA104 и обладает показателем TDP на уровне 220 Вт. Следовательно, модель GeForce RTX 4060, вероятно, будет иметь TDP более 220 Вт.

I don't care about the real release date. I'm just curious about the performance of RTX 4060, which consumes more power than RTX 3070.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) June 5, 2022