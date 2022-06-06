Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060, вероятно, будет потреблять больше энергии, чем нынешняя GeForce RTX 3070 (220 Вт)

В сети начали появляться слухи о линейке настольных видеокарт NVIDIA следующего поколения. И сведения о некоторых из грядущих моделей вызывают удивление.

Так, по данным инсайдера Kopite7kimi будущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 получит более высокий уровень энергопотребления, чем нынешняя GeForce RTX 3070. Напомним, модель GeForce RTX 3070 выполнена на базе урезанного GPU GA104 и обладает показателем TDP на уровне 220 Вт. Следовательно, модель GeForce RTX 4060, вероятно, будет иметь TDP более 220 Вт.

I don't care about the real release date. I'm just curious about the performance of RTX 4060, which consumes more power than RTX 3070. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 5, 2022

На протяжении последних лет с выходом новых поколений видеокарт NVIDIA постепенно повышала показатель TDP для устройств серий GeForce xx70 и xx60. Так что очередное повышение показателя не должно быть сюрпризом. Однако возникают вопросы о градации сегментов производительности GeForce, так как новые модели постепенно получают более высокое энергопотребление и увеличенную цену.

GeForce RTX 4060: 220+ Вт

GeForce RTX 3060: 170 Вт

GeForce RTX 2060: 160 Вт

GeForce GTX 1060: 120 Вт

GeForce GTX 960: 120 Вт

GeForce GTX 760: 170 Вт

Также появились новые сведения относительно сроков выхода видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 40. По данным осведомлённых источников, даты выпуска устройств снова смещены на месяц. Впервые сообщается, что дебют модели GeForce RTX 4060 может состояться во время проведения выставки потребительской электроники CES 2023.

NVIDIA GeForce RTX 4090 – выход в октябре 2022 года

NVIDIA GeForce RTX 4080 – выход в ноябре 2022 года

NVIDIA GeForce RTX 4070 – выход в декабре 2022 года

NVIDIA GeForce RTX 4060 – анонс в январе 2023 года на CES 2023

Первоначальные слухи указывали, что выход видеокарт GeForce RTX 4090-4070 может состояться в июле. Затем сроки перенесли на месяц позже, а теперь – ещё на месяц.

Источник: videocardz