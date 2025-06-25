Владелец показал видеокарту AMD Radeon GeForce RTX 9070 XT — да, вы правильно прочитали

Американец пошел в магазин MicroCenter, чтобы поменять видеокарту — результат распаковки замены удивил. Несмотря на это, AMD Radeon GeForce RTX 9070 XT, похоже, работает нормально.

Владелец Asus TUF 9070 XT OC написал в Redditстолкнулся с проблемой при подключении обоих своих мониторов через порты DisplayPort. С одним монитором на HDMI все работало корректно, но это не устраивало пользователя, и он решил заменить видеокарту.

«Я вернулся в MicroCenter, чтобы обменять ее, пришел домой, распаковал и получил вот это. Это не придумать. Теперь дилемма: оставить карту и создать настоящий мем, или обменять ее еще раз?», — пишет Fantastic-Ad8410 в посте с фотографиями.

Более того, нашлась «сестра» этой видеокарты. В ходе обсуждения один из участников припомнил случай, который произошел месяц назад. Тогда пользователь Blood-Wolfe приобрел новенькую Asus RTX 5070 Ti с надписью Radeon на кожухе системы охлаждения. Тогда покупатель разозлился немного больше.

«Я только что купил новую видеокарту Asus TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti, открыл ее: сверху написано GeForce, а сбоку (это видно, если смотреть на мой компьютер) написано Radeon. Asus, что, черт возьми, происходит? Кто-то на сбоке неграмотный и не умеет читать? Что за чертова шутка, теперь мне придется обходиться без компьютера пару дней, пока я не смогу вернуться в магазин, чтобы обменять. Думаю, на этом этапе я возьму другой бренд, потому что это неприемлемо».

Интересно, совместимы ли системы охлаждения этих двух карт одной серии TUF? Комментаторы считают, что на производстве возникла ошибка с компонентами системы охлаждения видеокарт, но вероятна и ошибка с нанесением рисунка. Некоторые предостерегают владельца от повторного обмена: эксклюзивный экземпляр, да и как потом доказать, что случай произошел на самом деле?