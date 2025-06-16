Новости Устройства 16.06.2025 в 12:31 comment views icon

«Новый уровень скама»: ютубер получил четыре NVIDIA RTX 4090, подделками были три

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Андрій Русанов

Автор сайта

«Новый уровень скама»: ютубер получил четыре NVIDIA RTX 4090, подделками были три

Обычному пользователю крайне трудно отличить поддельные видеокарты NVIDIA с перебитой лазерной гравировкой на чипах. Ремонтник рассказал о внешних признаках.

Китайский ютубер получил четыре неисправные видеокарты RTX 4090 на ремонт. Он обнаружил, что три из них были подделками, созданными модификацией RTX 3090 и RTX 3080, которая имитировала вид 4090. Они не подлежали ремонту, поскольку не могли работать. Покупатель видеокарт заплатил $1394 (10 000 юаней) за каждую видеокарту и приобрел все экземпляры у зарубежного поставщика. Тематический аккаунт X UNIKO’s Hardware назвал карты «новым уровнем скама».

Несколько внешних признаков помогли выявить ненастоящие чипы. QR-код на процессоре настоящей RTX 4090 расположен в самом нижнем левом углу подложки. На RTX 3090 и RTX 3080 QR-код расположен в той же области, но чуть выше нижнего левого угла. Обычно во время модификации эти коды не перемещают, что позволяет увидеть подделку. Также видеокарты RTX 30 имеют конденсатор в верхнем правом углу подложки, который немного выступает вверх — на чипах RTX 4090 его нет.

Кристаллы имели измененную лазерную гравировку для маскировки под RTX 4090. На первой видеокарте был QR-код в неправильной области и поддельная видеопамять. Вторая имела поддельный и поврежденный кристалл с маркировкой AD102, тоже с неверным QR-кодом. Третья имела процессор с аномальной зеленой и более тонкой подложкой в плохом состоянии.

Только одна из RTX 4090 была настоящей, с повреждениями, которые требовали ремонта. Некоторые чипы GDDR6X и конденсаторы на плате были неисправны. После замены двух неисправных модулей памяти и конденсаторов на новые, видеокарта «ожила» и работала стабильно.

К счастью, пока что практически отсутствуют сообщения о поддельных RTX 5090 в продаже. Но учитывая высокий спрос и высокую стоимость новой видеокарты, они, вероятно, появятся. Тем временем следует остерегаться фейковых RTX 4090, а также популярных процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D, которые неоднократно подделывали, как и Ryzen 7 7800X3D до того.

Источник: Tom`s Hardware

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