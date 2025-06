Обычному пользователю крайне трудно отличить поддельные видеокарты NVIDIA с перебитой лазерной гравировкой на чипах. Ремонтник рассказал о внешних признаках.

Китайский ютубер получил четыре неисправные видеокарты RTX 4090 на ремонт. Он обнаружил, что три из них были подделками, созданными модификацией RTX 3090 и RTX 3080, которая имитировала вид 4090. Они не подлежали ремонту, поскольку не могли работать. Покупатель видеокарт заплатил $1394 (10 000 юаней) за каждую видеокарту и приобрел все экземпляры у зарубежного поставщика. Тематический аккаунт X UNIKO’s Hardware назвал карты «новым уровнем скама».

the next level of the 4090 scam.

according to 张哥,

this time the surrounding mlcc position is correct, the qr code position is also correct.

however the color of the PCB substrate is too fake, and the metal frame on the substrate is not fully attached.

bilibili 修电脑的张哥… pic.twitter.com/tnQMBs8zOe

