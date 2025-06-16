Обычному пользователю крайне трудно отличить поддельные видеокарты NVIDIA с перебитой лазерной гравировкой на чипах. Ремонтник рассказал о внешних признаках.

Китайский ютубер получил четыре неисправные видеокарты RTX 4090 на ремонт. Он обнаружил, что три из них были подделками, созданными модификацией RTX 3090 и RTX 3080, которая имитировала вид 4090. Они не подлежали ремонту, поскольку не могли работать. Покупатель видеокарт заплатил $1394 (10 000 юаней) за каждую видеокарту и приобрел все экземпляры у зарубежного поставщика. Тематический аккаунт X UNIKO’s Hardware назвал карты «новым уровнем скама».

the next level of the 4090 scam. according to 张哥,

this time the surrounding mlcc position is correct, the qr code position is also correct.

however the color of the PCB substrate is too fake, and the metal frame on the substrate is not fully attached. bilibili 修电脑的张哥… pic.twitter.com/tnQMBs8zOe — UNIKO’s Hardware 🌏 (@unikoshardware) June 14, 2025

Несколько внешних признаков помогли выявить ненастоящие чипы. QR-код на процессоре настоящей RTX 4090 расположен в самом нижнем левом углу подложки. На RTX 3090 и RTX 3080 QR-код расположен в той же области, но чуть выше нижнего левого угла. Обычно во время модификации эти коды не перемещают, что позволяет увидеть подделку. Также видеокарты RTX 30 имеют конденсатор в верхнем правом углу подложки, который немного выступает вверх — на чипах RTX 4090 его нет.

Кристаллы имели измененную лазерную гравировку для маскировки под RTX 4090. На первой видеокарте был QR-код в неправильной области и поддельная видеопамять. Вторая имела поддельный и поврежденный кристалл с маркировкой AD102, тоже с неверным QR-кодом. Третья имела процессор с аномальной зеленой и более тонкой подложкой в плохом состоянии.

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Только одна из RTX 4090 была настоящей, с повреждениями, которые требовали ремонта. Некоторые чипы GDDR6X и конденсаторы на плате были неисправны. После замены двух неисправных модулей памяти и конденсаторов на новые, видеокарта «ожила» и работала стабильно.

К счастью, пока что практически отсутствуют сообщения о поддельных RTX 5090 в продаже. Но учитывая высокий спрос и высокую стоимость новой видеокарты, они, вероятно, появятся. Тем временем следует остерегаться фейковых RTX 4090, а также популярных процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D, которые неоднократно подделывали, как и Ryzen 7 7800X3D до того.

Источник: Tom`s Hardware