«Википедия» договорилась с Google об использовании переводчика Google Translate

Цель «Википедии» – сделать знания доступными для всех без исключений, однако усилия создателей онлайн-энциклопедии в первую очередь направлены на англоязычных пользователей. Чтобы исправить этот недостаток, организация Wikimedia Foundation объявила о сотрудничестве с Google, в рамках которого будет использоваться сервис Google Translate и машинный перевод с искусственным интеллектом.

Google Translate будет интегрирован в собственный инструмент перевода «Википедии». На текущий момент сайт использует открытое программное обеспечение Apertium для перевода около 400 тыс. статей. Эта программа выполняет так называемый черновой вариант перевода статьи, после чего его корректирует редактор, исправляя любые ошибки и неточности. Сотрудники «Википедии» уже давно просили доступ к более продвинутым инструментам перевода, а Google Translate является одним из самых передовых переводчиков в мире, во многом благодаря успешному внедрению искусственного интеллекта.

Google Translate знает на 15 языков больше, чем Apertium. Среди них – зулу или зулусский, на котором говорят около 12 млн человек (преимущественно проживающие на территории ЮАР). В «Википедии» на этом языке доступно где-то 1000 статей. В Wikimedia Foundation отметили, что персональные данные редакторов не передаются в Google, а весь контент, в том числе и переведённый, по-прежнему будет свободно доступен по лицензии Creative Commons. Кроме того, реклама, как многие предполагают, на сайте не появится. Соглашение действует год и после будет пересмотрено обеими компаниями. Wikimedia Foundation оставляет за собой право расторгнуть его в любое время.

Источник: The Verge