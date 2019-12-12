Виртуальные активы в Украине теперь подпадают под финмониторинг

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На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла закон № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения». При этом в законопроект были внесены правки, инициированные Министерством цифровой трансформации, и они получили поддержку депутатов.

Новый закон, помимо прочего, также регулирует использование виртуальных активов в Украине. Как отмечает Минцифры, «отныне в Украине официально существуют понятия виртуальных активов». Виртуальный актив – это цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или переводить, и которое может быть использовано для платежных или инвестиционных целей. Как видим, определение достаточно широкое, и под него могут попадать различные активы, имеющие стоимость.

Что не менее интересно, после официального вступления закона в силу «виртуальные активы станут субъектами финансового мониторинга». А регулятором рынка виртуальных активов в законе назначено Министерство цифровой трансформации.

После подписания закона Минцифры должно в течение 3 месяцев разработать условия лицензирования для тех, кто будет предоставлять финансовые услуги для виртуальных активов и на основе законодательных актов разработать алгоритмы работы бизнеса в Украине.

Вместе с тем, в Минцифре указывают, что на текущий момент законом урегулированы не все вопросы, связанные с использованием виртуальных активов.

«Согласно новому закону, финансовые учреждения рискуют подвергнуться колоссальным штрафам за нарушение критериев финансового мониторинга. В то же время эти критерии определены довольно размыто. Это приведёт к тому, что финансовые учреждения неохотно будут идти на сотрудничество с клиентами, связанными с криптовалютной индустрией. А как результат — это не даст рынку виртуальных активов развиваться», — говорится в публикации Минцифры в соцсети Facebook.

При этом министерство заявляет, что оно будет работать над решением этой проблемы. В частности, совместно с НБУ и НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) планируется разработать чёткие критерии финансового мониторинга, которые будут предотвращать наложение неправомерных штрафов на игроков рынка виртуальных активов.

Источник: Facebook