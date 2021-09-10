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Компания Vivo подготовила к выпуску новую флагманскую линейку смартфонов X70. Она включает три модели: X70 Pro Plus, X70 Pro и «простой» X70.

Топовая версия Vivo X70 Pro Plus оснащена большим OLED дисплеем диагональю 6,783 дюйма с разрешением 1440p и наиболее производительным на текущий момент процессором Snapdragon 888 Plus. Устройство содержит батарею ёмкостью 4500 мАч поддерживает быструю проводную зарядку FlashCharge мощностью 55 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, которая также совместима с зарядными устройствами Qi. Фактически, это первый смартфон Vivo, получивший поддержку беспроводной зарядки.

Отдельного внимания заслуживает главная камера смартфона Vivo X70 Pro Plus. Она брендирована Zeiss и включает четыре модуля. Главный 50-мегапиксельный модуль дополнен 48-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем со стабилизацией, 12-мегапиксельным телефото модулем и 8-мегапиксельным перископическим модулем. В смартфоне используется дополнительный процессор обработки изображений, разработанный специалистами Vivo. Процессор Imaging Chip V1 призван повысить производительность при подавлении шумов и компенсации движений. Кроме того, производитель добавил три новых режима симуляции эффекта боке на основании оптических характеристик классических объективов Zeiss, включая Distagon, Planar и Sonnar.

Смартфоны Vivo X70 Pro и X70 получили более компактный 6,56-дюймовый дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц и процессор Mediatek Dimensity 1200. В этих устройствах поддерживается технология быстрой зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт, но совершенно не поддерживается беспроводная зарядка. Основные отличия между этими моделями заключаются в основной камере. В случае Vivo X70 Pro используется четыре модуля. Их конфигурация почти такая же, как и у X70 Pro Plus, но разрешение сверхширокоугольного модуля понижено до 12 Мп. Базовая модель Vivo X70 довольствуется тремя модулями камеры: главным 40-мегапиксельным и двумя 12-мегапиксельными (сверхширокоугольным и телефото).

К сожалению, компания Vivo не предоставила подробную информацию о ценах или сроках поступления в продажу смартфонов новой серии X70. Компания ограничилась лишь коротким заявлением о том, что с 9 сентября эта серия «постепенно выходит на такие рынки, как Индия, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты и другие».

Источник: The Verge