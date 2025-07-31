Владельцы iPhone более беспечны, чем пользователи Android, и пренебрегают безопасностью, — исследование

Американская компания Malwarebytes, которая специализируется на кибербезопасности, недавно обнародовала интересные результаты исследования. Оно попыталось дать ответ на извечный вопрос: кто осторожнее в интернете — пользователи iPhone или Android? На этот раз речь не о скорости или камерах смартфонов, а о поведении людей — насколько осмотрительно они действуют в сети и как часто становятся жертвами мошенничества.

В исследовании приняли участие более 1300 респондентов из США, Великобритании, Австрии, Германии и Швейцарии. Возрастные группы и регионы были равномерно представлены. Самый интересный результат исследования следующий: 53% пользователей iPhone признались, что становились жертвами онлайн-мошенничества, тогда как среди пользователей Android таких было 48%. Разница не очень большая, но заметная.

Однако разница становится более ощутимой, если рассматривать поведение с повышенным риском. Например, 47% владельцев iPhone покупали что-то на неизвестных сайтах только из-за более низкой цены. Среди пользователей Android доля таких смельчаков значительно меньше и составляет 40%. Вместе с тем 41% iPhone-пользователей писали продавцам в соцсетях, чтобы получить скидку — в отличие от 33% среди Android-пользователей.

Пользователи Android беспокоятся о цифровой безопасности больше, чем владельцы iPhone. Например, они чаще устанавливают на свои устройства дополнительное программное обеспечение для защиты — 29% против 21%. А уникальные пароли для различных аккаунтов используют лишь 35% пользователей iPhone, против 41% среди сторонников Android.

Почему такая разница? Причина, похоже, не в технологиях, а в психологии. iOS изначально задумана как закрытая платформа с акцентом на безопасность и конфиденциальность. Это создает у пользователей впечатление абсолютной защиты. И хотя Apple действительно делает много для безопасности, эта иллюзия всесильной защиты может играть злую шутку. Malwarebytes сообщает, что 55% владельцев iPhone верят в полную безопасность своих смартфонов. Это опасная самоуверенность, которая может приводить к опрометчивым решениям.

На самом деле ни один смартфон не защищен на 100%. iOS, как и любое другое ПО, — это всего лишь код, написанный людьми, и он имеет ошибки и уязвимости. Например, недавние обновления iOS 18.6 исправили целый ряд критических дыр в безопасности. И не стоит забывать, что немало цифровых атак проводится не из-за уязвимости ПО, а благодаря методам фишинга и социальной инженерии. Таким образом, безопасность зависит не только от платформы, а прежде всего — от самого пользователя.

Источник: 9to5mac