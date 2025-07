Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 26 для разработчиков. Это обновление содержит несколько изменений в дизайне Liquid Glass, а также возвращает функцию сведения уведомлений на основе ИИ — после временной приостановки в начале года.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Что изменилось в iOS 26 beta 4

Бета версия в основном предназначена для того, чтобы разработчики могли протестировать свои приложения на совместимость новой версией ОС Apple. Это дает им время и возможность подготовиться к широкому публичному развертыванию операционной системы. В то же время четвертая бета-версия iOS 26 позволяет пользователям ознакомиться с предстоящим релизом.

В этой версии появился новый экран приветствия во время первого обновления ПО. Также новый вид получили вводные экраны для различных функций, таких как Siri и сводка уведомлений на основе ИИ.

iOS 26 Beta 4 brings a more visually comfortable change when viewing notifications. Now, the wallpaper gets darker right when we enter the notification centre. pic.twitter.com/UaP1FW7RvQ — Alvin (@sondesix) July 22, 2025

Ранее Apple временно убрала функцию ИИ-сводки (в рамках обновления iOS 18.3 в январе) из-за инцидента с BBC, которая заявила, что эта функция исказила один из заголовков. В ИИ-сводке новости система утверждала, что Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, совершил самоубийство, хотя это не соответствовало действительности.

После критики Apple добавила предупреждение, чтобы уточнить, когда в тексте отображается отчет, созданный искусственным интеллектом. Сводки теперь можно включить или выключить для трех категорий уведомлений: для приложений «Новости и развлечения», для «Общение и социальные сети» и для всех других приложений.

Все сводные уведомления Apple Intelligence отмечаются как «бета-версия». Также Apple демонстрирует большое красное предостережение при включении сводных уведомлений в разделе «Новости и развлечения», которое указывает на то, что «сводки могут изменить значение оригинальных заголовков». Уведомления также получают специальную подпись «сведено Apple Intelligence», чтобы еще больше отличить их от обычных, непереработанных уведомлений.

iOS 26 Beta 3 vs iOS 26 Beta 4 Which version of Liquid Glass looks better? pic.twitter.com/iFC8FiXE2P — Brandon Butch (@BrandonButch) July 22, 2025

Liquid Glass — новый стиль оформления iOS — претерпевает постоянные изменения. В бета-версии 3 Apple уменьшила прозрачность интерфейса в некоторых приложениях. В четвертой бета-версии эффекты вернулись. Тестеры заметили изменения в приложениях App Store, Photos, Apple Music, Weather и в Центре уведомлений, где теперь динамически меняется оттенок во время прокрутки.

iOS 26 Beta 4 adds a dynamic tint to the Notification Center as you scroll through notifications! pic.twitter.com/18AU8t4SHH — Brandon Butch (@BrandonButch) July 22, 2025

Среди других изменений в четвертой бета-версии iOS 26 упоминаются обновленные параметры приоритетности, новые динамические обои, которые меняют цвета, и новые обои CarPlay. Также обновление претерпело приложение «Камера».

Публичная бета-версия iOS 26 должна появиться уже до конца этой недели.

Источник: techcrunch, arstechnica