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Новости Софт 23.07.2025 comment views icon

Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 26 для разработчиков. Это обновление содержит несколько изменений в дизайне Liquid Glass, а также возвращает функцию сведения уведомлений на основе ИИ — после временной приостановки в начале года.

Что изменилось в iOS 26 beta 4

Бета версия в основном предназначена для того, чтобы разработчики могли протестировать свои приложения на совместимость новой версией ОС Apple. Это дает им время и возможность подготовиться к широкому публичному развертыванию операционной системы. В то же время четвертая бета-версия iOS 26 позволяет пользователям ознакомиться с предстоящим релизом.

В этой версии появился новый экран приветствия во время первого обновления ПО. Также новый вид получили вводные экраны для различных функций, таких как Siri и сводка уведомлений на основе ИИ.

Ранее Apple временно убрала функцию ИИ-сводки (в рамках обновления iOS 18.3 в январе) из-за инцидента с BBC, которая заявила, что эта функция исказила один из заголовков. В ИИ-сводке новости система утверждала, что Луиджи Манджоне, обвиняемый в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, совершил самоубийство, хотя это не соответствовало действительности.

После критики Apple добавила предупреждение, чтобы уточнить, когда в тексте отображается отчет, созданный искусственным интеллектом. Сводки теперь можно включить или выключить для трех категорий уведомлений: для приложений «Новости и развлечения», для «Общение и социальные сети» и для всех других приложений.

Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass
Apple обновила iOS 26: что появилось в четвертой бета-версии

Все сводные уведомления Apple Intelligence отмечаются как «бета-версия». Также Apple демонстрирует большое красное предостережение при включении сводных уведомлений в разделе «Новости и развлечения», которое указывает на то, что «сводки могут изменить значение оригинальных заголовков». Уведомления также получают специальную подпись «сведено Apple Intelligence», чтобы еще больше отличить их от обычных, непереработанных уведомлений.

Liquid Glass — новый стиль оформления iOS — претерпевает постоянные изменения. В бета-версии 3 Apple уменьшила прозрачность интерфейса в некоторых приложениях. В четвертой бета-версии эффекты вернулись. Тестеры заметили изменения в приложениях App Store, Photos, Apple Music, Weather и в Центре уведомлений, где теперь динамически меняется оттенок во время прокрутки.

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Среди других изменений в четвертой бета-версии iOS 26 упоминаются обновленные параметры приоритетности, новые динамические обои, которые меняют цвета, и новые обои CarPlay. Также обновление претерпело приложение «Камера».

Публичная бета-версия iOS 26 должна появиться уже до конца этой недели.

Источник: techcrunch, arstechnica

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