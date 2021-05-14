Власти Италии оштрафовали Google на €100 млн из-за старых ограничений в Android Auto, которые уже устранены





Итальянское управление по конкуренции (ICA) оштрафовало Google немногим более чем на €100 млн. Причиной такого решения стал тот факт, что в 2019 году на платформе Android Auto не позволялось работать сторонним приложениям для поиска мест зарядки электромобилей.

Дело началось с расследования бизнеса Google по разработке автомобильного программного обеспечения. До октября 2020 года на платформе Android Auto действовали ограничения в отношении того, какие приложения разрешалось разрабатывать и выпускать для использования во время управления автомобилем.

Итальянская энергетическая компания Enel Group подала жалобу в 2019 году на то, что Google не разрешает использовать её приложение Enel X Recharge на Android Auto. Приложение может помочь найти места для зарядки электромобилей. Такую же функцию Google добавила в собственный сервис Google Maps в 2018 году. Сегодняшний штраф ICA касается приложения Enel X JuicePass, которое является переименованной версией того же приложения и обладает теми же функциями для владельцев электромобилей. Помимо штрафа ICA предписывает Google открыть Android Auto для большего количества разработчиков (что компания уже сделала) и разрешить Enel Group работать на этой платформе.

После того, как Google изменила правила для работы приложений, на платформе Android Auto уже появились приложения, аналогичные Enel X JuicePass, например, ChargePoint. Поскольку управление ICA начало своё расследование до того, как Google ослабила свои ограничения, есть вероятность, что жалобы Enel побудили поискового гиганта пойти на эти изменения.

Со своей стороны, Google заявляет о несогласии с решением ICA и в ответ представила следующее заявление:

«Приоритет номер один для Android Auto – это обеспечение безопасного использования приложений во время вождения. Вот почему у нас есть строгие правила в отношении типов приложений, которые в настоящее время поддерживаются, и они основаны на тестах, выявляющих отвлекающие водителя факторы, а также на нормативных и отраслевых стандартах. Тысячи приложений уже совместимы с Android Auto, и наша цель – позволить ещё большему количеству разработчиков сделать свои приложения доступными с течением времени».

Компания также сообщает, что Enel может интегрировать своё приложение в Android Auto, используя один из уже имеющихся шаблонов навигации или бронирования.

Источник: The Verge