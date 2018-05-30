Власти Папуа – Новой Гвинеи хотят на месяц заблокировать Facebook по всей стране

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Правительство Папуа – Новой Гвинеи планирует заблокировать Facebook на месяц, чтобы выяснить влияние социальной сети на страну. Кроме того, такие меры, по мнению представителей департамента связи и информационных технологий, должны помочь властям выявить фейковые учётные записи.

Министр связи Сэм Бэзил (Sam Basil) заявил, что временное закрытие Facebook позволит их аналитикам провести исследование и проанализировать вред и пользу от социальной сети.

«За это время мы соберём все необходимые данные для идентификации пользователей, которые скрываются за фейковыми аккаунтами, пользователей, которые загружают порнографические материалы и пользователей, которые размещают ложную и вводящую в заблуждение информацию. Всё это будет отфильтровано и удалено», – сказал Сэм Бэзил.

Таким образом, правительство Папуа – Новой Гвинеи пытается обеспечить соблюдение закона о киберпреступности, который вступил в силу в 2016 году. Департамент связи и информационных технологий также намерен изучить вопрос взаимодействия остальных стран с Facebook и влияние государственной политики на интернет-пользователей.

Сэм Бэзил неоднократно высказывал опасения по поводу защиты конфиденциальности пользователей Facebook. После скандала с Cambridge Analytica министр связи внимательно следит за расследованием дела Сенатом США. Он даже предложил создать в стране собственную конкурирующую социальную сеть взамен Facebook.

Эксперты называют решение абсурдным. Во-первых, таких случаев ещё не было, чтобы Facebook блокировали на месяц для так называемых профилактических работ. Во-вторых, есть много других способов анализировать данные без необходимости останавливать работу социальной сети. Тем более, что доступ к интернету в Папуа – Новой Гвинее имеют всего 10% жителей 8-миллионной страны.

Источник: postcourier